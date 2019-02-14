الكشف عن تفاصيل إضافية حول الهاتفين Nokia 9 PureView و Nokia 1 Plus من قبل FCC

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا على مجموعة من المعلومات حول الهاتفين Nokia 9 PureView و Nokia 1 Plus في الفترة الماضية، والآن نحن هنا مع تفاصيل إضافية حول كلا الهاتفين من لجنة الإتصالات الفيدرالية المعروفة إختصارًا بإسم FCC.

تصميم الهاتف Nokia 9 PureView ليس أمرًا جديدًا، فقد كان محورًا للعديد من التسريبات في الماضي، ولكن يبقى الإسم النهائي أمرًا مثيرًا للإهتمام. ستكون هناك نسختين من الهاتف Nokia 9 PureView، واحدة تضم منفذين للشريحة SIM، ونسخة أخرى تضم منفذ واحد للشريحة SIM مع العلم بأن كلا النسختين ستأتيان مع شعار Android One في الخلف. الهاتف سيدعم الشحن السريع. ومن المثير للإهتمام أن نجد مستندات لجنة الإتصالات الفدرالية تقول بأن الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام الأندرويد 8.1 Oreo.





أما بالنسبة للهاتف Nokia 1 Plus، فسوف يضم منفذ MicroUSB لأغراض نقل البيانات وشحن بطارية الهاتف التي تبلغ سعتها 2500mAh. وعلاوة على ذلك، فقد تأكد كذلك أن هذا الهاتف سيضم منفذ السماعات 3.5mm في الأعلى. وعلى غرار الهاتف Nokia 9 PureView، فسوف تكون هناك أيضا نسختين من الهاتف Nokia 1 Plus، واحدة تضم منفذ واحد للشريحة SIM، في حين تضم النسخة الأخرى منفذين للشريحة SIM علمًا أن كلا النسختين ستأتيان مع فتحة خاصة للذاكرة الخارجية MicroSD.

لا تكشف مستندات Nokia 1 Plus أي شيء عن نظام التشغيل، ولكن يجب أن يكون هذا الهاتف جزءًا من برنامج Android Go لأنه سيضم 1GB من الذاكرة العشوائية.





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