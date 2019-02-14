Oppo تشوق لقدوم الهاتف Oppo F11 Pro مع كاميرا بدقة 48 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي رأينا صورة ترويجية مسربة للهاتف Oppo F11 Pro القادم من شركة Oppo تعرض لنا هذا الهاتف مع كاميرا خلفية بتصميم جديد ومن دون كاميرا في الواجهة الأمامية، مما يشير إلى أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية منبثقة. وقالت الصورة آنذاك أن الهاتف سيضم كاميرا بدقة 48 ميغابكسل وسيكون قادرًا على إلتقاط صور ذاتية مميزة في البيئات المنخفضة الإضاءة. واليوم أصدرت الشركة الصينية فيديو رسمي مدته ست ثوان على تويتر، مما يؤكد صحة تلك التسريبات السابقة وتصميم الهاتف.

من المتوقع أن يضم الهاتف Oppo F11 Pro الجديد من شركة Oppo الكاميرا الأمامية في آلية تنبثق من الإطار العلوي للهاتف، وبالضبط من الوسط لتتماشى مع الكاميرا الخلفية المزدوجة للهاتف على غرار ما ستقوم به شركة Vivo مع الهاتف Vivo V15 Pro. ونظرًا إلى أن الكاميرا في الهاتف Oppo F11 Pro ستأتي بدقة 48 ميغابكسل، فهذا يعني أنها ستستخدم المستشعر Samsung ISOCELL GM1 أو Sony IMX586.

شركة Oppo لا تزال تلتزم بالصمت بشأن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Oppo F11 Pro، وإكتفت بالإشارة إلى أنه سيصل في ” المستقبل القريب “. ونظرًا إلى أنه يتم تحديث سلسلة هواتف Oppo F Series مرتين في العام، فنحن نعتقد بأننا لن نضطر إلى الإنتظار لفترة طويلة قبل أن يتم الكشف رسميًا عن الهاتف Oppo F11 Pro.