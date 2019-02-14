صور رسمية مسربة جديدة تستعرض لنا الهاتفين Xperia XA3 و Xperia XA3 Ultra

فاطمة أيت طالب - دبي - تأكد لنا في الفترة الماضية أن الهاتف Xperia XA3 سيحصل بدوره على شاشة ” CinemaWide ” على غرار الهاتف Xperia XZ4، ولكننا لم نحصل حتى الآن على صور تستعرض لنا الفرق بين الهاتف Xperia XA3 وشقيقه الأكبر حجمًا Xperia XA3 Ultra مع العلم بأن الشائعات السابقة إقترحت قدوم الهاتف Xperia XA3 مع شاشة بقطر 5.9 إنش، وقدوم الهاتف Xperia XA3 Ultra مع شاشة بقطر 6.5 إنش.

أخيرًا وبعد طول إنتظار، حصلنا أخيرًا على صور رسمية من المسرب الألماني البارز Roland Quandt تستعرض لنا الهاتف Xperia XA3 وهو إلى جانب Xperia XA3 Ultra. وكما تلاحظون، فكلا الهاتفين سيأتيان بنفس التصميم بحيث سيأتي كلاهما مع شاشات طويلة بأبعاد تبلغ 21:9 تمتاز بإطار نحيف في الجانب الأيمن والأيسر والسفلي، في حين يبقى الإطار العلوي للشاشة هو الإطار السميك الوحيد في واجهة الهاتف، وهذا لا يبدو مستغربًا نظرًا إلى أنه سيتم هناك وضع الكاميرا الأمامية وسماعة الأذن وعدد من المستشعرات الضرورية الأخرى.





وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فنحن نلاحظ قدوم كلا الهاتفين مع كاميرتين موضوعتين بوضعية أفقية يتواجد أعلاها الفلاش LED. وبالنسبة لمن يتساءل عن مستشعر بصمات الأصابع، فقد تم تضمينه على الجانب في كلا الهاتفين. وعلاوة على ذلك، فهناك صورة تؤكد لنا أيضًا بأن الهاتفين Xperia XA3 و Xperia XA3 Ultra سيضمان مكبرين للصوت في الجزء السفلي من الهاتف يتوسطهما منفذ USB Type-C المخصص للشحن ونقل البيانات، في حين يضمان منفذ السماعات 3.5mm في الجزء العلوي.

عندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تردد بأن الهاتف Xperia XA3 Ultra سيمتاز بأبعاد تبلغ 167.4 × 73.3 × 8.3 ملمتر، وسيضم شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 660، فضلا عن 6GB من الذاكرة العشوائية. وعلاوة على ذلك، فهناك إحتمال أن يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie. أما بخصوص الهاتف Xperia XA3، فهو سيمتاز بأبعاد تبلغ 155.7 × 68.3 × 8.4 ملمتر، وسيضم شاشة بحجم 5.9 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 660، فضلا عن 6GB من الذاكرة العشوائية.

عموما، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Sony بإزاحة الستار رسميًا عن هذين الهاتفين على الأرجح في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

المصدر.