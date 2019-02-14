الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Y6 Pro 2019 مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة +HD

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei للتو بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتدنية في الفلبين يدعى Huawei Y6 Pro 2019، وهو الهاتف الذي تطمح من خلاله شركة Huawei للتنافس مع أمثال Realme C1 و Xiaomi Redmi Go.

الهاتف Huawei Y6 Pro 2019 الجديد يعتمد على نفس لغة التصميم المستخدمة في هواتف Huawei الحديثة، فهو الأخر يضم شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وواجهة خلفية مغطاة بالزجاج تضم كاميرا واحدة فقط في أعلى الزاوية اليمنى. وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد كشفت لنا شركة Huawei بأن هذا الهاتف يضم شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة +HD، ومعالج رباعي النوى من فئة MediaTek Helio A22.

وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك معالج الرسوميات PowerVR Rogue GE8300، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 13 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، ويضم بطارية بسعة 3020mAh.

عمومًا، الهاتف Huawei Y6 Pro 2019 سيكون متوفرًا باللون الأسود والأزرق، وسيكلف ما يعادل 135 دولار أمريكي. الطلبات المسبقة على هذا الهاتف ستبدأ يوم 18 فبراير في حين سيتم إطلاقه بشكل رسمي يوم 23 فبراير، على الأقل في الفلبين. المعلومات المتعلقة بموعد وصول هذا الهاتف إلى الأسواق الأخرى غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.

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