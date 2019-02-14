FCC تكشف عن تفاصيل إضافية حول Galaxy A50، وقد نرى نسخة Android Go من Galaxy A20

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت لجنة الإتصالات الفيدرالية المعروفة إختصارًا بإسم FCC بالمصادقة على الهاتف Galaxy A50، وهذا ما أتاح لنا فرصة الحصول على بعض المعلومات الإضافية حول هذا الهاتف. وعندما يتعلق الأمر بتقنيات الإتصال اللاسلكية، فالهاتف Galaxy A50 الجديد القادم من سامسونج سيدعم Wi-Fi a/b/g/n/ac و Bluetooth 5.0 LE و +ANT و 4G LTE.

يحتوي الهاتف Galaxy A50 على شاشة بحجم 6.22 إنش تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح أن أبعاد الهاتف نفسه ستبلغ 158.5×74.5 ملمتر، وأنه سيأتي مع شاحن سامسونج العادي Adaptive Fast Charger، وكابل USB وسماعات سلكية.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد إقترحت قدوم الهاتف Galaxy A50 مع بطارية بسعة 4000mAh، وثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 24 ميغابكسل، فضلا عن معالج ثماني النوى من فئة Exynos 9610، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB.

لقد كانت سلسلة هواتف Galaxy A Series موطنًا للهواتف الذكية المتوسطة المميزة حتى الآن، ولكن هذا على وشك أن يتغير، فقد تم رصد الهاتف Galaxy A20 وهو يعمل بنظام Android Go في منصة إختبارات الأداء Geekbench. وقد تم رصد هذا الهاتف يستخدم المعالج Exynos 7870 وذاكرة عشوائية بحجم 1GB فقط. هذا يتركنا نشك في أن هذا الهاتف سيعمل بنظام Android Oreo Go Edition.

ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنه تم رصد نسخة أخرى من الهاتف Galaxy A20 تحمل الإسم الرمزي SM-A205FN في منصة إختبارات الأداء Geekbench تستخدم المعالج Exynos 7885، وتضم 3GB من الذاكرة العشوائية، كما أنها تعمل بنظام Android 9 Pie مع العلم بأن النسخة الأولى التي تحدثنا عنها آنفًا تحمل الإسم الرمزي SM-A260F. هذه النسخة حققت نتائج أعلى في إختبارات الأداء، وهذا ليس مفاجئًا إذا نظرنا إلى حقيقة أن المعالج المستخدم فيها يضم ثمانية أنوية من بينها نواتين قويتين من فئة Cortex-A73.

سيكون من المثير للإهتمام معرفة الأسماء التي ستطرحها سامسونج لإبقاء الهاتفين SM-A205FN و SM-A260F منفصلين لأنهما يختلفان بشكل كبير من حيث القدرات. لا يمكن تسمية كل منهما بـ ” Galaxy A20 “.

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