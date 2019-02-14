شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قراصنة يستغلون تكنولوجيا أبل لتثبيت تطبيقات مزيفة على هواتف آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث نشرته رويترز أن قراصنة برمجيات استغلوا تكنولوجيا من ابتكار شركة أبل لتوزيع نسخ مزيفة من تطبيقات سبوتيفاى وانجرى بيردز وبوكيمون جو وغيرها من التطبيقات شائعة الاستخدام على هواتف آيفون.

وتوصل موزعو برامج إلكترونية غير قانونية، مثل توتو آب وباندا هيلبر وآب فالى وتويك بوكس، لوسائل لاستخدام شهادات رقمية فى اختراق برنامج من ابتكار أبل لتمكين الشركات من توزيع تطبيقات أبل الخاصة بالعمل على موظفيها دون الحاجة لاستخدام متجر أبل للتطبيقات الخاضع لرقابة مشددة.

وعن طريق استخدام ما يطلق عليها شهادات المطورين للشركات توفر عمليات القرصنة نسخا معدلة من تطبيقات شائعة للمستهلكين، ما يتيح لهم تشغيل موسيقى بدون إعلانات والتحايل على دفع الرسوم والقواعد فى الألعاب، ما يحرم أبل وغيرها من صناع التطبيقات القانونية من الأرباح.

وبهذا ينتهك موزعو التطبيقات المزيفة قواعد تطوير برامج أبل التى تتيح توزيع التطبيقات عبر متجر أبل فقط، كما يمثل تحميل نسخ معدلة مخالفة لشروط الخدمة فى جميع التطبيقات الرئيسية تقريبا.

ولم ترد توتو آب وباندا هيلبر وآب فالى وتويك بوكس على عدة طلبات للتعقيب.

ولا تملك أبل أى طريقة لرصد التوزيع الفعلى لهذه الشهادات أو انتشار التطبيقات المعدلة بشكل غير قانونى على هواتفها لكنها تستطيع إلغاء هذه الشهادات إذا كشفت سوء استخدامها.

وقال متحدث باسم أبل لرويترز "ينتهك المطورون الذين يستغلون شهادات التطوير الخاصة بنا اتفاقية برنامج أبل للمطورين، وسيتم إلغاء شهاداتهم وإذا تطلب الأمر سنستبعدهم كلية من برنامج المطورين".

وأضاف "نعمل باستمرار على تقييم حالات الانتهاك ومستعدون للتحرك على الفور".

وتم حظر بعض القراصنة ومنعهم من استخدام النظام بعدما تواصلت رويترز مع أبل طلبا للتعليق في الأسبوع الماضى لكنهم استخدموا فى غضون أيام شهادات مختلفة وعادوا للعمل مجددا.

وأكدت أبل فى تقرير نشرته وسائل إعلام أمس الأربعاء أنها ستشترط تصديقا ثنائيا باستخدام شفرة تُرسل إلى الهاتف وكذلك كلمة مرور للولوج إلى جميع حسابات المطورين بحلول نهاية الشهر الجاري وهو ما قد يدعم منع سوء استغلال الشهادات.

وامتنعت سبوتيفاى صاحبة تطبيق لتشغيل الموسيقى والأغانى عن التعليق على مسألة التطبيقات المعدلة لكنها قالت فى وقت سابق من الشهر الجارى إن شروطها الجديدة لاستخدام خدماتها ستحظر المستخدمين الذين "يصنعون أو يوزعون أدوات مصممة لحجب الإعلانات" على تطبيقها.

وقالت شركة روفيو المصنعة للعبة انجرى بيردز على الهواتف إنها تعمل مع شركائها لحل المشكلة "لتحقيق النفع للاعبينا ولروفيو كشركة".

وأعلنت نيانتيك التي تصنع تطبيق بوكيمون جو أنها تمنع بشكل منتظم اللاعبين الذين يستخدمون تطبيقات مقلدة تساعدهم على الغش أثناء اللعب من استخدام التطبيق نظرا لانتهاكهم شروط الخدمة. وامتنعت مايكروسوفت كورب التي تملك لعبة ماينكرافت عن التعقيب.

ولم يتضح بعد حجم الإيرادات التى حصل عليها موزعو التطبيقات المقلدة بدلا من أبل وغيرها من مبتكرى التطبيقات القانونية.

وسعت أبل منذ إطلاق متجرها فى عام 2008 لتصوير هاتف آيفون على أنه أكثر أمانا من هواتف أندرويد المنافسة لأن أبل تراجع جميع التطبيقات التى توزع على أجهزتها وتعتمدها.