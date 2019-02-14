هونر فيو 20 موسكينو … إصدار خاص لعشاق التقنية والموضة

تعاونت هونر Honor العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية مع علامة الأزياء الإيطالية الشهيرة موسكينو Moschino لإطلاق إصدارين خاصين من أحدث هواتفها المتطورة هونر فيو Honor View 20 بلونين إضافيين: أحمر فانتوم، وأزرق فانتوم، ليضافا إلى اللونين الاعتاديين الذين يتوفر بهما هذا الهاتف: الأسود، والأزرق الياقوتي.
ويتضمن الإصدار الخاص هونر فيو 20 موسكينو Honor View 20 Moschino Edition بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.
ويرفق مع الهاتف مجموعة مميزة من خلفيات الشاشة المزينة بأشهر رموز علامة موسكينو Moschino وأكثرها انتشارًا خاصة بين عشاق تلك العلامة التجارية للأزياء الإيطالية.
وتتضمن رزمة الإصدار الخاص مجموعة من الملحقات النادرة، تشمل غلافًا للهاتف طبع عليه رسم جينارو Genaro الدب اللعبة الذي يميز علامة موسكينو ويتمتع بشعبية عالمية واسعة بين المستهلكين المتابعين لأحدث صيحات الموضة.
واستطاع هذا الهاتف الذكي أن يلتقط المكونات المميزة لعلامة موسكينو وأسلوبها في تصميم الأزياء وما تضفيه على الحياة ليبرز الإمكانات الكامنة التي يكشف عنها التعاون الناجح بين أرقى دور الأزياء وأحدث التقنيات المبتكرة.
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وقال كريس سون بايجونج، رئيس علامة هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا: “تعاوننا مع علامة موسكينو المشهورة بابتكار الاتجاهات الفريدة في عالم الموضة مكننا من تقديم منتجتنا بمظهر جذاب يرضي أذواق الشباب حول العالم ويتيح لهم التعبير عن استقلاليتهم وروحهم الحرة”.
وأضاف أن هذا التعاون يجمع بين تقنيات هونر المتقدمة بعلامة الأزياء الراقية ليثمر ذلك عن هاتف يتضمن أحدث التقنيات مع تصميمه للمستهلكين العصريين المتقدمين في معرفة التقنية والتعامل معها.
ويتربع الهاتف الذكي الجديد من هونر على قمة مجموعتها من الهواتف الذكية، ويمتاز بأنه جهاز قوي يوفر مجموعة شاملة من المزايا والمواصفات، على رأسها بطاريته الكبيرة وشاشته الجذابة الواسعة ذات الثقب الخالية من الإطار.
ويرتقي هاتف هونر فيو 20 موسكينو إلى معايير جديدة في عالم الهوات الذكية بأناقته وجماله العصري وقوته الفائقة ليكون الهاتف المفضل لعشاق الموضة ومحبي الأزياء.
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