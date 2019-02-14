آبل تعزز من جهودها بشأن برنامجها للقيادة الذاتية

عززت شركة آبل بشكل حاد من جهوها لاختبار السيارات ذاتية القيادة على الطرق العامة، لكنها تخلفت كثيرًا عن شركة وايمو Waymo الرائدة في السوق على مقياس السلامة الرئيسي، وذلك وفقًا لما أفادت به البيانات الصادرة عن إدارة السيارات في ولاية كاليفورنيا يوم أمس الأربعاء.

وقطعت سيارات آبل، التي حافظت على سرية تفاصيل برنامجها للقيادة الذاتية، 79745 ميل (128،337 كيلومتر) من الاختبارات في كاليفورنيا في عام 2018، لكنها لا تزال متأخرة كثيرًا عن وايمو Waymo من حيث عدد أميال الاختبارات المقطوعة على الطرق.

وتفوقت الشركة المصنعة لهواتف آيفون على نفسها من حيث عدد الأميال المقطوعة في عام 2018 بالمقارنة مع عددها لعام 2017، والتي كانت 838 ميل فقط.

وأصبح عدد الأميال المقطوعة مقياسًا رئيسيًا لمراقبي الصناعة يشير إلى مدى تقدم أي تقنية للاعبين في عالم تكنولوجيا القيادة الذاتية.

وقادت وايمو هذه الصناعة بعدد 11،017 ميل في عام 2018، وهو تحسن بنسبة 50 في المئة عن رقم 5،595 ميل الذي سجلته الشركة في العام الذي سبقه.

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وقالت Waymo إن التحسن جاء بصرف النظر عن قطعها 1.2 مليون ميل في ولاية كاليفورنيا، حيث تكون الطرق أكثر انشغالاً من المناطق الأخرى التي تختبر فيها السيارات، مثل ضاحية أريزونا.

وتوضح هذه الأرقام أن سيارات وايمو تتحسن من ناحية التعرف ومعالجة مجموعة واسعة من مواقف القيادة، بما في ذلك حالات الدخول التدريجي عبر المدن، وهي الحالات غير العادية التي قد لا يراها السائق البشري إلا مرة واحدة في أي وقت من مراحل القيادة.

وجاءت شركة آبل في المرتبة الأخيرة، وامتنعت عن التعليق خارج نطاق وثائقها العامة، لكن الأرقام وضعتها خلف الشركات الأخرى التي تختبر هذه التقنية.

وتعتبر آبل متأخرة نسبيًا في هذا المجال، إذ لم تحصل على تصريح لإجراء الاختبارات من إدارة السيارات في ولاية كاليفورنيا إلا في عام 2017.

وأعادت الشركة في العام الماضي توظيف دوغ فيلد Doug Field للعمل على مشروعها الخاص بالسيارة ذاتية القيادة، والذي يطلق عليه اسم مشروع تيتان Project Titan.