تكنولوجيا: تقرير يستعرض إصدارات جوجل المرتقبة في 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن المنتجات المقرر أن تطلقها عملاق البحث جوجل خلال 2019، والتي تشمل الهواتف الذكية من سلسلة Pixel إلى جانب ساعة Pixel من بين منتجات أخرى.

تستعد جوجل هذا العام لإطلاق إصدار متوسط من الهواتف الذكية والذي يعرف ب Pixel 3 Lite، واليوم ظهرت مزيد من التفاصيل حول منتجات جوجل المرتقبه عبر Nikkei، حيث من المتوقع أن تقدم إصداراها المتوسط من الهواتف الذكية بسعر أقل من 749 دولار، أو بتسعير يتراوح بين 500 إلى 650 دولار.

كما تخطط جوجل لإطلاق إصدارات جديدة من المكبرات الصوتية الذكية المقرر أن تنطلق إلى الأسواق بعنوان Google Home Mini، أيضاً يشير التقرير إلى أن جوجل لديها ساعة ذكية تكشف عنها في 2019، حيث من المتوقع أن تأتي بعلامة Pixel التجارية أيضاً.

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أيضاً من بين المنتجات المنتظر إطلاقها من جوجل هذا العام web camera، حيث أكد التقرير على أن جوجل لديها إصدار جديد من كاميرات المراقبة Nest، كما يعد أحد الإعلانات الهامة بالتأكيد هذا العام في الإصدارات المميزة من هواتف Pixel، حيث تقدم هذا العام Pixel 4 وPixel 4 XL.

يذكر أن التقرير لم يذكر موعد محدد للكشف عن هذه الإصدارات الجديدة من جوجل، إلا أن التوقعات تشير إلى أن أول الإعلانات ستكون خلال مؤتمر جوجل للمطورين I/O الذي يعقد خلال شهر مايو، والذي تكشف فيه أيضاً عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأندوريد.

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