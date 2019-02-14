صورة رسمية مسربة جديدة تستعرض لنا الهاتف LG G8 ThinQ من زوايا مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - قرر الهاتف الرائد المقبل لشركة LG والذي من المفترض أن يحمل إسم LG G8 ThinQ الظهور في صورة رسمية مسربة جديدة علمًا أن هذه الصورة تستعرض لنا الهاتف من زوايا مختلفة، بما في ذلك الأمام والخلف والجانبين الأيمن والأيسر، فضلا عن الجانبين السفلي والعلوي.

كما تلاحظون في الصورة أعلاه، فالهاتف LG G8 ThinQ لن يكون مختلفًا كثيرًا عن الهاتف LG G7 ThinQ من حيث التصميم، فهو الآخر سيأتي مع شاشة طويلة تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي لإحتواء الكاميرا الأمامية وسماعة الأذن وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى. وعلاوة على ذلك، فهو يضم إطارًا بارزًا قليلاً في الجزء السفلي من الشاشة كما أنه يضم كاميرتين فقط في الواجهة الخلفية علمًا أن الهاتف LG V40 ThinQ الأحدث من شركة LG وصل مع ثلاث كاميرات في الخلف.

الشيء المثير للإهتمام أكثر هو أن شركة LG قررت في الهاتف LG G8 ThinQ الجديد مواصلة تضمين مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية وعدم تضمين هذا المستشعر في الشاشة علمًا أن معظم الشركات أصبحت الآن تقوم بتضمين مستشعر بصمات الأصابع في شاشات هواتفها الذكية الرائدة، بما في ذلك شركة سامسونج التي قررت تبني هذا الحل في سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، على الأقل وفقا للتسريبات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية.

وعلى ما يبدو، شركة LG ستركز في هاتفها الرائد الجديد على تعزيز مواصفاته التقنية الداخلية، وتعزيز البرمجيات في الهاتف، فضلا عن تحسين أداء الكاميرات. عموما، هذه مجرد تسريبات، وبالتالي فليس هناك ما يؤكد بأن هذا هو التصميم النهائي للهاتف LG G8 ThinQ على الرغم من حقيقة أنه عادة ما تكون تسريبات evleaks صحيحة.

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وبغض النظر عن الهاتف LG G8 ThinQ، فقد سمعنا أيضًا في الأونة الأخيرة أن شركة LG تعتزم الكشف عن هاتف ذكي قابل للطي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 أيضًا والمقرر عقده في أواخر شهر فبراير الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية. هذا الهاتف لن يضم شاشة مرنة مثل الهاتف Galaxy F التابع لشركة سامسونج. ووفقا لممثل الشركة، فهو سيكون مماثلاً للهاتف ZTE Axon M من شركة ZTE، ولكن مع إطار أنحف، مما يجعل الشاشتين تندماج لتشكيل شاشة واحدة كبيرة. السبب وراء إستخدام هذا الحل بدلا من الشاشة المرنة هو السعر، فشركة LG ترغب في جعل هذا الهاتف يكلف أقل من 900 دولار أمريكي، بدلا من إنشاء هاتف يكلف حوالي 1800 دولار أمريكي.