الهاتف +Galaxy S10 يظهر في فيديو، وواقي الشاشة يضم ثقبًا من أجل قارئ البصمة

فاطمة أيت طالب - دبي -

هل سمعت بأن قارئ بصمات الأصابع المدمج في شاشات الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 لن يدعم واقيات الشاشة؟ حسنًا، لقد إتضح أن تلك الإشاعة صحيحة، ويمكنك أن تتأكد من صحتها في حالة إذا قمت بمشاهدة الفيديو أعلاه والذي يستعرض لنا الهاتف +Galaxy S10 وهو قيد العمل.

الفتحة المستديرة الكبيرة في واقي الشاشة واضحة للعيان. في الواقع، هي تجلب الإهتمام أكثر. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فمستشعرات بصمات الأصابع المدمجة في شاشات الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم هي تقوم بقراءة بصمات أصابع المستخدمين بصريًا، وبالتالي لا يمثل واقي الشاشة الشفاف مشكلة لها. ومع ذلك، مستشعرات بصمات الأصابع المدمجة في شاشات الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 تعتمد على الموجات فوق الصوتية، ويبدو أن هذه الأخيرة لا تحب الطبقات الزجاجية الإضافية.

وبالنسبة للهاتف Galaxy S10e والذي يعد العضو الثالث في سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، فهو سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب على عكس الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10. ومع ذلك، قارئ بصمات الأصابع ليس هو الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى ثقب في واقيات الشاشة المصممة للهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10، فكما يمكنك أن ترى في الفيديو، فالكاميرا الأمامية تحتاج هي الأخرى لثقب.