طقس سيئ يضرب الدقهلية.. وتوقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة

صدى البلد - همت الحسينى

تشهد قرى ومراكز ومدن محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، طقس سيئ وغير مستقر مع برودة شديدة، وانخفاض فى درجات الحرارة، أدى إلى سقوط أمطار على أنحاء المحافظة مع رياح شديدة باردة اجتاحت المراكز والقرى.

فيما توقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة فى فترة النهار، وشهدت عددا من المدارس إقبالا متوسطا، كما أغلق عدد من الباعة محلاتهم.

ورفعت الأجهزة التنفيذية من اجراءتها تحسبا لاى هطول غزير للأمطار، فيما انتشرت سيارات كسح المياه فى المناطق التى تشهد تجمعات مياه، فيما قامت شركة الكهرباء بعمل الصيانة اللازمة لأسلاك...