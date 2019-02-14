أفضل 10 أدوات تستخدمها العلامات التجارية للتسويق عبر مواقع…

أن تكون على حجم المسؤولية التي تواجه المسوقين هذه الأيام فالأمر صعب جدًا، خاصةً أن المنافسة أصبحت أشرس من ذي قبل، ففي عصر العولمة ومواقع التواصل الاجتماعي اختلفت وسائل التسويق كثيرًا، ولكن مع تطور المنافسة تطورت أساليب التسويق الإلكتروني.

ومن أساليب التسويق الإلكترونية حاليًا استخدام العديد والعديد من الأدوات التي تسهل عليك إدارة المحتوى، والاكتشاف، والجدولة، والنشر، والحصول على التحليلات المهمة، وغير ذلك من الأمور الضرورية لتحسين الإنتاجية.

واليوم نستعرض لكم أبرز 10 أدوات يمكن للعلامات التجارية استخدامها للتسويق الإلكتروني في 2019:

1- BuzzSumo

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الموقع الإلكتروني: https://buzzsumo.com/

السعر: يبدأ من 79 دولارًا أمريكيًا شهريًا

نبذة عنها: تتيح لك BuzzSumo العثور على المحتوى الأكثر مشاركةً والأشخاص المؤثرين الأكثر انتشارًا. ويمكنك استخدامها لتحليل المحتوى الذي يحقق أفضل أداء لأي موضوع وكل ما عليك القيام به للبدء هو البحث عن موضوع أو مجال.

أدوات مشابهة: Ahrefs، و Meltwater، و Mention

2- Google Trends

الموقع الإلكتروني: https://trends.google.com/trends/

السعر: مجانًا

نبذة عنها: تعد خدمة Google Trends من الأدوات المجانية تمامًا التي أنشأتها جوجل لمساعدة كل من يريد البحث عن المواضيع الأكثر انتشارًا على الإنترنت. وتستخدمها العلامات التجارية لمراقبة الأشياء البارزة التي تحدث في العالم. ويستخدم العديد من المحترفين هذه الخدمة كطريقة لاكتشاف وتبادل المعلومات ذات الصلة بالمواضيع الأكثر انتشارًا في الوقت الحالي.

أدوات مشابهة: Ahrefs، و WordStream، و Ubersuggest

3- Buffer Publish

الموقع الإلكتروني: https://buffer.com/

السعر: مجانًا (وهناك نسخة مدفوعة بسعر يبدأ من 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا)

نبذة عنها: Buffer هي نظام أساسي للتسويق عبر الشبكات الاجتماعية، وقد صُمم ليسهل على الشركات وفرق التسويق جدولة الوظائف وتحليل الأداء وإدارة جميع حساباتهم في مكان واحد.

أدوات مشابهة: Hootsuite، و Falcon.io، و Sprout Social

4- Canva

الموقع الإلكتروني: https://www.canva.com/

السعر: مجانًا (وهناك نسخة مدفوعة باسم Canva for Work بسعر يبدأ من 12.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا)

نبذة عنها: تمتاز Canva بأنها توفر إمكانية التسويق عبر الشبكات الاجتماعية باستخدام صور ذات تصاميم جذابة دون الحاجة إلى استئجار مصمم.

أدوات مشابهة: Crello، و Buffer Stories Creator، و Bannersnack

5- Unsplash

Advertisements

الموقع الإلكتروني: https://unsplash.com/

السعر: مجانًا

نبذة عنها: على غرار Canva، توفر Unsplash الكثير من التصاميم والصور والفيديوهات التي يمكن استخدامها في التسويق الإلكتروني، كل ذلك مجانًا.

أدوات مشابهة: Pexels، و Storyblocks، و Videvo

6- Animoto

الموقع الإلكتروني: https://animoto.com/

السعر: يبدأ من 5 دولارات أمريكية شهريًا

نبذة عنها: تعد هذه الأداة من أفضل الأدوات في التسويق الإلكتروني عن طريق الفيديو، فهي توفر إمكانية تحويل الصور والفيديوهات إلى مقطع فيديو تسويقي محترف في غضون دقائق فقط.

أدوات مشابهة: PowToon، و Adobe Spark، و Crello

7- Feedly

الموقع الإلكتروني: https://feedly.com/

السعر: مجانًا (وهناك نسخ مدفوعة بسعر يبدأ من 5.41 دولارات أمريكية شهريًا)

نبذة عنها: تعد هذه الأداة من أفضل الأدوات لخدمات خلاصات الأخبار، إذ تسمح لك بالوصول إلى أحدث المنشورات من العلامات التجارية التي تتابعها مع مزايا عديدة في النسخ المدفوعة.

أدوات مشابهة: Flipboard، و Quora، و Pocket

8- Buffer Replay

الموقع الإلكتروني: https://buffer.com/reply/

السعر: يبدأ من 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا

نبذة عنها: تسهل أداة Buffer Replay للمسوقين التفاعل مع العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر وإنستاجرام.

أدوات مشابهة: Hootsuite، و Mention، و Sprout Social

9- Native Analytics

Twitter AnalyticsInstagram AnalyticsFacebook Analytics

المقصود هنا ليس خدمةً مستقلةً بحد ذاتها، بل هي الأدوات التي توفرها مواقع التواصل الاجتماعي للمسوقين، وتشمل Facebook Analytics، و Twitter Analytics، و Instagram Analytics.

10- Todoist

الموقع الإلكتروني: https://todoist.com/

السعر: مجانًا (وهناك نسخ مدفوعة بسعر يبدأ من 3 دولارات أمريكية شهريًا)

نبذة عنها: تعد هذه الأداة من أفضل الأدوات لإعداد تقويم ينظم المنشورات.

أدوات مشابهة: Wunderlist، و Trello، و Any.Do