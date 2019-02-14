شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضائية الأوروبية: بعثة "EXOMARS" ستنطلق فى يوليو أو اغسطس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رينى بيشيل أحد المسئولين بوكالة الفضاء الأوروبية، عن موعد انطلاق بعثة "EXOMARS 2020" الأوروبية الروسية إلى المريخ، والتى ستكون فى شهر يوليو أو أغسطس عام 2020.

ووفقاً لوكالة الأنباء الروسية تاس، أوضح رينى أن هذين الشهرين هما أفضل موعد لإطلاق الصاروخ إلى المريخ، لقربه من الأرض.

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وأكد أن الجانب الأوروبى يحاول الالتزام بالجدول الزمنى الخاص بإعداد البعثة الفضائية إلى المريخ، وأعرب عن أمله فى أن يبذل الجانبان الروسى والأوروبى قصارى الجهود لتكون معداتهما جاهزة بحلول يوليو عام 2020.

جدير بالذكر أنexomars -2020 هو مشروع كبير قيد التطوير من قبل وكالة الفضاء الأوروبية بمشاركة من قبل وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، والذى يهدف إلى البحث عن امكانيات بدء الحياة فى ماضى أو حاضر المريخ، عن طريق إرسال العديد من المركبات الفضائية إلى الكوكب بواسطة صاروخين من نوع بروتون اروسى الصنع.