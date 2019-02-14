شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تكتشف اختراق حسابك على "جى ميل"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة جوجل خاصية جديدة لحماية خصوصية مستخدمى البريد الإلكترونى "جى ميل"، وتنبيههم عند تعرض حساباتهم لخطر التجسس أو الاختراق.

ووفقا لصحيفة تايم الأمريكية، يمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال الدخول إلى الاعدادات، ثم اختيار كلمات المرور ثم اختيار Google Password Checkup ، ثم تسجيل الدخول عبر متصفح كروم حتى تقوم جوجل بالتنبيه إذا كان ثمة اختراق لكلمة المرور.

ويشار إلى أن شركة جوجل لديها قاعدة بيانات مشفرة من الكلمات السرية المشبوهة والتى تتعلق بعمليات الاختراق، وتقارن كلمة المرور الخاصة بالمستخدم مع الكلمات المشبوهة، وذلك من خلال عملية لا تؤثر سلبا على خصوصية المعلومات، وفى حال اكتشاف خطر، تبلغ جوجل المستخدم فورا.