شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون أمريكيون يبتكرون دراجة كهربائية بتقنية الـ3D والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر باحثون فى شركة "بيج ريب" الأمريكية دراجة كهربائية مستوحاة من لعبة "ترون"، أطلق عليها اسم "ذا نيرا"، وأهم ما يميز هذه الدراجة أنها مطبوعة كاملة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، فضلا عن أن إطاراتها لا تحتوى على الهواء.

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وقال ستيفان بيير المدير التنفيذى للشركة المنتجة لهذه الدراجة "كان هدفنا إظهار الإمكانيات الحقيقية للطباعة ثلاثية الأبعاد وعرضها للمصممين والمهندسين والمعماريين والمستهلكين"، موضحا أنه على الرغم من أن هذه الدراجة لم تعرض للبيع بعد، إلا أن تكلفتها المتوقعة تصل إلى نحو 2.600 دولار.

وشددت هيئة الإذاعة البريطانية على أن دراجة "ذا نيرا" تمثل أول دراجة كهربائية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لكن فى الواقع سبق أن صنعت دراجة من هذا النوع ضمن مشروع اسمه "ذا لايت رايد".. لكن تبقى الدراجة الجديدة متميزة عن غيرها بتصميمها الجرىء غير الاعتيادى بزوايا ومضلعات جديدة فى عالم تصميم المركبات، ويرجع الفضل فى هذا التصميم للاحتمالات الواسعة والإمكانيات الفريدة التى أتاحتها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.