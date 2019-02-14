شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 25 مليون مستخدم للعبة Apex Legends الجديدة بعد أسبوع من إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "آرتكس ليجيندز" EA عن وصول عدد مستخدمى لعبة Apex Legends الجديدة إلى 25 مليون لاعب، بعد أسبوع واحد من إطلاقها يوم 4 فبراير.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تأمل شركة EA فى إعادة نجاح لعبتها Fortnite"، التى حققت نجاحًا عالميًا مع المراهقين واللاعبين الأكبر سناً خلال العامين الماضيين.

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وتعد Apex Legends هى لعبة جديدة لإطلاق النار تجمع اللاعبين فى فرق متنافسة، ومثل لعبتى Fortnite و Overwatch، تحتوى اللعبة المجانية على صناديق نهب يمكن للاعبين شراؤها للحصول على عناصر ذات قيمة مختلفة فى اللعبة.

وقفزت أسهم شركة EA نحو 8 فى المئة يوم الثلاثاء بعد أن كشفت الشركة الأمريكية عن هذا النجاح المذهل للعبتها الجديد عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر.

وقالت الشركة: "حققت Apex Legends نحو 10 ملايين لاعب خلال ثلاثة أيام من إطلاقها، وهو رقم استغرقت Fortnite نحو أسبوعين لتحقيقه".