شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندسون صينيون يبنون أطول جسر باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طبعت كلية الهندسة المعمارية فى بكين بجامعة تسينجهوا جسرًا خرسانيًا بطول 26.3 متر، باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، ويُزعم أن هذا الجسر المخصص للمشاة، والذى يبلغ عرضه 3.6 متر، أصبح أطول هيكل من نوعه فى العالم.

ووفقا لموقع "Dezeen"، أكد المصممون، أنه تبين أن طباعة الجسر أرخص بثلاثة أضعاف مقارنة بالبناء التقليدى، وهذا يرجع إلى عدم وجود تجهيزات، ومعدات خرسانية تقليدية.

تم بناء الجسر ذى القوس الواحد من الخرسانة المسلحة بالألياف البولى إيثيلين مع مواد مضافة، ويتكون من 176 كتلة خرسانية مطبوعة باستخدام نظامين للطباعة ثلاثية الأبعاد مع ذراع آلية، واستغرق الأمر 450 ساعة لطباعة جميع العناصر، كما تم بناء نظام مراقبة فى الجسر الذى سيسجل تشوه فى الخرسانة مع مرور الوقت.