شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمم المتحدة تدعو لتطبيق نظام المكابح الآلية فى أوروبا واليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة تجهيز السيارات الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بنظام كبح آلى اعتبارا من العام المقبل.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا إن هناك 40 دولة بقيادة اليابان والاتحاد الأوروبى ستطبق المطلب، وليس من ضمنها الولايات المتحدة أو الصين.وأشار المتحدث باسم اللجنة جان رودريجيز، أنه بالفعل تم مناقشة المطلب، والتوصل إلى مسودة اتفاق.

وأضاف لوكالات الأنباء أن الطلب يستوجب تزويد جميع السيارات المجهزة بتكنولوجيا ذكية وأجهزة استشعار تدرك مدى قرب المشاة أو أى جسم، وبالتالى يتحول إلى أمر فورى للمكابح الآلية لتتوقف السيارة من تلقاء نفسها.

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كما من المقرر أن يكون النظام الجديد قادر على قياس مسافات الأمان بين السيارات وتقدير الوقت المناسب للتوقف قبل الاصطدام، أو فى حالة عدم تمكن السائق من التعامل مع الطوارئ فى الوقت المناسب.