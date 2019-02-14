شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحركات جديدة من أبل وفيس بوك وتويتر تثير قلق المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كل من أبل و فيس بوك وتويتر مؤخراً أنها ستتوقف عن الكشف عن بعض البيانات المهمة للمستثمرين، وقال كل منهم أن هذا أفضل بالنسبة لأعمالهم، ولكن عندما تتوقف الشركات عن الإبلاغ عن أرقام معينة، فإنها غالباً ما تكون علامة على أن تلك النتائج المعينة بدأت فى التدهور.

وأبل مثال على ذلك، خاصة بعد أن أعلنت أنها لن تعلن بعد الآن عن عدد أجهزة آيفون التى تبيعها، وذلك بعد أن بدأت مبيعات الهواتف الذكية الخاصة بها فى الانخفاض، وعادة ما تكون إشارة غير جيدة عندما يتوقف شخص ما عن الحديث عن القليل من المعلومات التى كان يتفاخر بها فى الماضي.

ووفقا لموقع "بيزنس انسايدر" البريطانى، ففى الأشهر الأخيرة، أعلنت كل من شركة Apple و Facebook و Twitter أنها لم تعد تُبلِغ عن بعض الأشياء التى قام المحللون والمستثمرون باستخدامهم فى تتبع أعمالهم، ولا يهدد التغيير فقط بجعل نتائج الشركة أكثر غموضاً، لكنه يبدو أيضًا أنه محاولة لإخفاء شيء لا يبعث على الارتياح حول الأداء الأساسى للشركة.

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وجادل لوكا مايسترى، كبير المسؤولين الماليين فى شركة أبل، بأن مبيعات جهاز iPhone لم تعد تشير إلى صحة أعمالها.

وأضاف أن شركة أبل تمتلك خطوط أعمال جديدة مثل مجموعة خدماتها التى لا تعتمد بشكل مباشر على عدد الأجهزة التى تبيعها.