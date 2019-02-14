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تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق iPad Mini 5 خلال النصف الأول من 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة أبل تستعد لطرح الإصدار الجديد من جهاز iPad Mini 5 فى النصف الأول من 2019، إذ ستقدمه بشاشة 7.9 بوصة، وشرائح معالجة A10 Fusion.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فإن الجهاز لن يحصل على الكثير من التغييرات فيما يتعلق بالتصميم وفقا لأحدث التسريبات التى أكدت على أن تصميم الإصدار القادم لا يختلف عن iPad mini 4 الحالى، فيما أشارت تسريبات DigiTimes إلى أن أبل تستعد لإطلاق أكثر من إصدار من أجهزة الآيباد، وسيحمل واحدا منها اسم iPad Mini 5 .

كذلك كشفت التسريبات أن أبعاد iPad Mini 5 الجديد لن تختلف عن الإصدار الحالى iPad Mini 4، لذا تشير التوقعات إلى أن حجم الشاشة أيضاً 7.9 بوصة، مع سماكة 6.1 مم للجهاز، ومن المتوقع أن يدعم تقنية TouchID، مع مدخل سماعات 3.5مم.

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ومن المتوقع أيضاً  أن يتم تغيير موقع الميكروفونات لتكون فى الأعلى فى الإصدار الجديد بتصميم يتوافق مع الجيل السادس من أجهزة الأيباد.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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