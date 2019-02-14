شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار الاتحاد الأوروبى.. الهند تتهم جوجل بالاحتكار والشركة ترفض التعليق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحقق لجنة مكافحة الاحتكار الهندية بالادعاءات التى تتهم ألفابيت الشركة الأم لجوجل بإساءة استخدام نظام تشغيلها المحمول الشهير أندرويد لعرقلة منافسيها، حسبما أفادت أربعة مصادر على علم مباشر بالموضوع.

وكانت لجنة التنافس فى الهند (CCI) تستعرض على مدى الأشهر الستة الماضية حالة مماثلة لتلك التى واجهتها جوجل فى أوروبا، والتى أدت إلى فرض غرامة قدرها 4.34 مليار يورو (5 مليارات دولار) على الشركة الأمريكية من قبل منظمى مكافحة الاحتكار فى العام الماضى، حسبما ذكرت ثلاثة من المصادر.

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وطعنت جوجل فى هذا الطلب، لكن وجدت المفوضية الأوروبية أن الشركة الأمريكية قد أساءت هيمنتها على السوق منذ عام 2011 بممارسات مثل إجبار الشركات المصنعة على تثبيت بحث جوجل مسبقًا ومتصفح كروم الخاص بها، جنبًا إلى جنب مع متجر تطبيقات Google Play على أجهزة الأندرويد.

وقال أحد المصادر، وهو على دراية بتحقيق CCI: " إن الأمر يشبه قضية الاتحاد الأوروبى، ولكن فى مرحلة أولية"، ورفضت جوجل للتعليق.