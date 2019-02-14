شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق خدمة إخبارية باشتراك الشهر المقبل.. واعتراضات من الصحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة أبل منافسة الصحف والمواقع الالكترونية من خلال إطلاق خدمة جديدة متخصصة فى الأخبار، وذلك عن طريق تطبيق سيتم تحميله على الهواتف الذكية، بنظام الاشتراك الشهرى.

وكشفت مصادر لصحيفة " وول ستريت جورنال" أن بعض الصحف مثل " نيويورك تايمز" و "واشنطن بوست" تعترض على حصول شركة أبل على نصف الاشتراك الشهرى الذى يدفعه المستخدمون، والذى يصل إلى 10 دولارات، بينما يتم تقسيم الباقى بين الناشرين على أساس الوقت الذى يقضيه الناس فى قراءة المقالات، وهذا أعلى بكثير من نسبة الثلاثين فى المئة التى تحصل عليها الشركة خلال السنة الأولى من الاشتراك، جنبا إلى جنب نسبة الـ 15 فى المئة التى ستحصل عليها فى وقت لاحق.

كما تريد أبل من بعض الصحف الالتزام بتزويد الأخبار لمدة عام على الأقل، وهو البند الذى يثير الانقسام بين الناشرين أيضا، فالبعض يريد التزامًا أطول، بينما يريد آخرون فرصة للتراجع فى وقت أقرب.