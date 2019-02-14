شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تبدأ تشغيل أول ميناء في العالم يعمل بتقنية الجيل الخامس لشبكات الاتصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصين اليوم الأربعاء، بدء تشغيل ميناء (تشينجداو) الواقع في مقاطعة شاندونج شرقي البلاد بشبكة اتصالات الجيل الخامس، ليصبح أول ميناء في العالم يعمل بهذه التقنية.

وقالت نائبة المدير التنفيذي لشركة "تشاينداو نيو تشيانوان المحدودة لموانيء الحاويات" يانغ جيه مين - في تصريح اليوم - إن ميناء تشينغداو نجح في إنهاء أعمال تحميل وتفريغ الحاويات باستخدام رافعة جسرية للتحكم عن بعد تعمل على شبكة الجيل الخامس، ما يجعلها أول رافعة جسرية في العالم تطبق هذه التقنية في التشغيل الفعلي، بدلا من الإرسال عبر الألياف الضوئية بحيث يمكن مراقبة عملية التشغيل من خلال الإرسال اللاسلكي المستند إلى تقنية الجيل الخامس.

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وأضافت مين أن الميناء الذكي يتطلب اتصالا قويا مع وقت استجابة قصير ونطاق ترددي كبير وموثوقية عالية، حيث تلبي تقنية الجيل الخامس هذه الشروط، مشيرة إلى أن الاتصالات بالألياف الضوئية تتمتع بخصائص تجعل تكلفتها مرتفعة في البناء والصيانة والتشغيل، ما يجعل مزايا تقنية الجيل الخامس أكثر ملاءمة.

وتساعد شبكة الجيل الخامس على حل مشاكل التكلفة العالية والاحتمال الكبير للخطأ الناجم عن الطرق التقليدية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية للميناء، فضلا عن إمكانية التحكم عن بعد في المعدات دون قيود جغرافية.