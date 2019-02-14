شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار تقنية كيميائية جديدة تحول النفايات البلاستيكية إلى وقود نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق من الباحثين الفرنسيين فى جامعة "بوردو" من تطوير تقنية جديدة تعمل على تحويل النفايات البلاستيكية إلى "بوليمرات" نافعة، أو تحويلها إلى وقود نظيف.

وأوضح الباحثون - فى ورقة بحثية جديدة نشرت فى مجلة ساينس آند إنجنيرنج العلمية - أن التقنية الجديدة تستهدف "البولى بروبيلين" وهو نوع من أنواع البلاستيك يستعمل فى تصنيع الألعاب والأكياس البلاستيكية، فيسخن فيها الماء تحت ضغط كبير إلى درجة حرارة عالية جدا لتحويل البلاستيك إلى وقود شبيه بـ"الجازولين" يمكن استعماله فى تشغيل المركبات التقليدية.

وقالت ليندا وانج الباحثة فى جامعة "بوردو" فى فرنسا، ورئيسة الفريق البحثى - الذى توصل إلى التقنية الجديدة فى بيان صحفى - "تتلخص إستراتيجيتنا فى دفع عجلة إعادة التدوير، وتحويل نفايات البولى بروبيلين إلى عدة منتجات نافعة، كالبوليمرات، أو الوقود النظيف، وبوسع تقنيتنا التحويلية أن نزيد أرباح شركات إعادة التدوير وتقليل النفايات البلاستيكية عالميا .

كما جاء فى البحث الجديد أن مراكز ردم النفايات بها 5 مليارات طن من النفايات البلاستيكية، ويشكل البولى بروبيلين فيها 23%، أى أن إمكانية تحويله إلى منتجات قيمة تخلق حافزا هائلا لاسترداده وإعادة استغلاله.