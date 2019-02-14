شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندسون بريطانيون يصنعون أول روبوت قادر على رسم اللوحات الفنية بدقة عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطور مجموعة من مهندسى التكنولوجيا والتقنية فى بريطانيا روبوت جديدا قادرا على الرسم بمهارة فائقة، إذ سيمكنه رسم أى شخص بعد النظر إلى الانسان المراد رسمه، وتحديده من قبل مستشعرات دقيقة.

ووفقاً لموقع engadget التقنى، فإن الروبوت الجديد يعتمد على ميزة الذكاء الاصطناعى، كما أنه مزود بيد إلكترونية تحتوى على قلم رصاص لرسم ما تراه.

ويستخدم الروبوت كاميرات مدمجة مكان العيون لرؤية ما هو أمامه، وتتبع معالمه، وتقليد تعبيراته، وسوف يرسم الروبوت ما يراه، كما تم تصميمه على شكل انسان حقيقى لديه وجه بشري واقعي مصنوع من السليكون، وفمه يتحرك مع دعمه بأسنان، بالإضافة إلى إصداره صوت ليجيب على أى سؤال.

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ويقول مطورو الروبوت إنه سيكون له حركات شبيهة بالإنسان، وسيتحدث ويتفاعل مع الجماهير.