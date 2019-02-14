شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير أمن معلومات يحذر من حيلة خبيثة لسرقة الأموال من بطاقتك الائتمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وليد حجاج خبير الأمن المعلوماتى من سرقة الأموال من بطاقة الائتمان "فيزا" دون علمك، ودون استخدامها فى أى عملية شراء عبر الإنترنت، وحتى لو لم تقم من قبل باستخدامها بأحد مواقع التسوق الالكترونى.

وشرح "حجاج" كيفية القيام بهذه الحيلة الخبيثة، ففى حال استخدام بطاقتك الائتمانية للدفع بأى مكان، قد يحفظ البائع الأرقام المكتوبة على ظهر البطاقة CCV، بالإضافة إلى رقم البطاقة الائتمانية وتاريخ انتهاء الكارت، مما يمكنه من استخدام البطاقة بكل سهولة وسحب الأموال التى يرغب بها دون حصوله على كلمة السر.

وأوصى حجاج بحجب الأرقام الموجودة بظهر البطاقة باستخدام "ستيكر"، لحماية بيانات الكارت ومنع أى شخص من سرقة الأموال أو استخدام البطاقة بأى عملية شراء غير قانونية.