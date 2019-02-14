شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسعى لضم مهندسين من كوالكوم وإنتل لتطوير معالجات هواتفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن شركة جوجل تسعى لتطوير وتصميم شرائح ومعالجات للأجهزة الذكية ومراكز البيانات بنفسها، وذلك بدلًا من الاعتماد على شركات أخرى مثل "إنتل" إنفيديا" و"كوالكوم"، وهو الأمر الذى سبقت به أبل من خلال تصميم الرقاقة بنفسها ومن ثم تصنيعها فى الصين.

ووفقا لما نشره موقع Phonearena الهندى، فعلى ما يبدو أن جوجل تسعى لتسريع العمل فى قسم المعالجات، حيث قامت الشركة مؤخرا بضم 16 مهندسًا جديدًا للفريق جاءوا من أهم الشركات فى المجال، حيث ضمت مهندسين من شركة إنتل وانفديا، وكذلك كوالكوم.

ومن المعروف أن شركات مثل إنفيديا وإنتل ينتجون رقاقات ومعالجات أفضل، وذلك بالحديث عن الأجهزة مرتفعة الإمكانيات ومراكز البيانات، بينما تعتبر كوالكوم هى رائدة الرقاقات الخاصة بالهواتف الذكية فى العالم، وهو ما يعنى أن جوجل ترغب بإنتاج مجموعة شاملة من الرقاقات فى محاولة منها لتوفير مئات الملايين فى المستقبل.