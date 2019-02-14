شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانية تحذر من فيس بوك بعد نصب هاكرز على مجموعة من أصدقائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت امرأة بريطانية تحذيرًا من عمليات الاحتيال التى تجرى على موقع فيس بوك، بعد أن خُدع مجموعة من أصدقائها ودفعوا مئات الجنيهات لعدد من الهاكرز، الذين سرقوا حسابها الشخصى على الشبكة الاجتماعية لمدة يومين.

ووقا لموقع "مترو" البريطانى، قالت فانيسا ستورى إن المحتالين أرسلوا رسالة إلى أكثر من 200 شخص على قائمة أصدقائها بعد أن تمكنوا من الوصول إلى حسابها فى نهاية الأسبوع الماضى، وطلبوا من أصدقائها إجراء معاملات باى بال، مدعين مواجهتها مشاكل فى محاولة بيع شيء ما عبر الإنترنت.



فانيسا ستورى

وأرسل الهاكرز أموال إلى حسابات Paypal لأصدقاء " فانيسا" من حساب غريب آخر قاموا باختراقه أيضًا، ثم طلبوا منهم إرسال الأموال مرة أخرى إلى حساب مصرفى مختلف، والذى قالوا إنه ينتمى إليها.

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وقد خُدع ستة أشخاص ودفعوا مئات الجنيهات، واضطروا منذ ذلك الحين إلى تعليق حساباتهم البنكية والباى بال بسبب الاحتيال