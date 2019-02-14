شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض مفاجئ فى أعداد المتابعين على انستجرام.. والتطبيق يعد بحل المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صُدم مستخدمو انستجرام فى جميع أنحاء العالم هذا الصباح، بانخفاض أعداد متابعيهم خلال الليل، وتوجهوا إلى تويتر للتعبير عن استيائهم مما حدث، ومعرفة السبب.

وقال أحد المستخدمين على تويتر: "لقد فقدت ما يزيد عن 200 من متابعى انستجرام، دون معرفة السبب، لذا أشعر بالارتباك والانزعاج".وأضاف آخر: "هل فقد شخص آخر الكثير من المتابعين على انستجرام فى وقت واحد؟ لقد فقدت 32 ألفًا فى ثوانٍ، ما الأمر يا انستجرام؟".

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، فى حين أن فقدان المتابعين يمكن أن يكون محبطًا، يبدو أن التغيير الجديد هو جزء من إستراتيجية انستجرام لإزالة الحسابات المزيفة.

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ففى نوفمبر الماضى، نشر التطبيق عبر مدونته بيانا يوضح من خلاله أنه يتخذ عددًا من الخطوات للحد من "السلوك غير المرحب به"، وقال وقتها: "لقد أنشأنا أدوات التعلم الآلى للمساعدة فى تحديد الحسابات التى تستخدم هذه الخدمات وإزالة النشاط غير الصحيح، وهذا النوع من السلوك سيئ للمجتمع، وتطبيقات الجهات الخارجية التى تنشئ إبداء إعجاب وتتبع وتعليقات تنتهك إرشادات المنتدى وشروط الاستخدام".

فإذا حدد التطبيق حسابًا مزيفًا، فأنه يرسل رسالة تطالب مالكه بتأمينه، ويبدو أنه فى الليلة الماضية، تمت إزالة الحسابات التى لم تؤمّن نفسها، مما يفسر الانخفاض فى أعداد المتابعين.

وأضاف التطبيق: "منذ الأيام الأولى من انستجرام، قمنا باكتشاف تلقائى للحسابات الزائفة وإزالتها لحماية مجتمعنا، ويعد هذا التحديث خطوة أخرى فى الحفاظ على مجتمع انستجرام النابض بالحياة، حيث يمكن للأشخاص التواصل مع الأشخاص والأشياء التى يحبونها. "

قال متحدث باسم Instagram لـ Mirror Online: "نحن على علم بوجود مشكلة تتسبب فى حدوث تغيير فى أرقام متابعى حسابات بعض الأشخاص فى الوقت الحالى، ونعمل بسرعة على إصلاح ذلك".