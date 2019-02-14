كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| Mantis..خيمة وأرجوحة شبكية خفيفة الوزن تصل إلى كيك ستارتر

متابعة-سنيار: تم إطلاق خيمة خفيفة الوزن وأرجوحة شبكية عبر Kickstarter هذا الشهر في شكل أرجوحة “Mantis” التي صممها فريق في “Kammok”.

صُممت خيمة الأرجوحة الشبكية لتوفير راحة أكبر أثناء التخييم، وحماية المستخدم من مختلف عناصر الطبيعة، وهي أصغر من كيس النوم وأخف وزنا من خيمة شخص واحد.

وقال مطورو الخيمة، أنها خفيفة الوزن، وأنيقة، وتوفر للمتنزهين إمكانية النوم على الأرض في أرجوحة ناعمة حريريّة محاطة بمظلة شبكيّة Stargazer ™.

الخيمة مزودة ببجيوب داخلية مدمجة وخطوط هيكلية للحفاظ على ما تحتاج إليه في متناول اليد، وتوفر لك الدافء، وتحميك من المطر والبرد والحشرات.

تتوفر Mantis الآن للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 185 دولارًا أو 143 جنيهًا إسترلينيًا، ومن المتوقع أن يتم شحنه إلى الداعمين في مختلف أنحاء العالم خلال شهر أبريل 2019.