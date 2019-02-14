كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إنستغرام تختبر الرسائل المباشرة على الويب

متابعة-سنيار: لا توجد ندرة في منصات الرسائل على الويب، ولكن من المرجح أن تصبح رسائل إنستغرام المباشرة “Instagram DMs” جزءًا كبيرًا من حياتك على الإنترنت.

ويبدو أن منصة تبادل الصور والفيديو “إنستغرام” تختبر إضافة ميزة الرسائل المباشرة إلى الويب، وذلك وفقاً لتغريدة نشرتها الخبيرة التقنية جان ونج على حسابها الشخصي في تويتر، وتُظهر لقطة الشاشة التي عرضتها ونج ظهور أيقونة الرسائل المباشرة أعلى الواجهة الرئيسة للمنصة في نسخة الويب، والتي بدورها ستتيح للمستخدم إرسال الرسائل و استقبالها بما يشمل مشاركة المنشورات و تبادلها بين الأصدقاء تماماً كما هو معمول به عبر التطبيق في الوقت الحالي.

وعند تفعيل هذه الميزة، سيكون بإمكان المستخدمين التراسل بين بعضهم على الحواسب الشخصية العاملة بنظامي ويندوز و ماك أو إس، إضافة الى متصفحات الويب على الأجهزة المحمولة.

ويأتي النموذج الأولي بعد بضعة أسابيع من كشف “فيسبوك” عن رغبته في توحيد الواجهة الخلفية لـ Instagram و WhatsApp و Messenger.

ولا تزال نسخة الويب من موقع “ إنستغرام “ متأخرة مقارنة بتطبيق الهاتف المحمول. إذ لا توجد هناك طريقة مباشرة لتحميل الصور، ومعدل إضافة ميزات جديدة بطيء جداً، ما يجعل إضافة الرسائل المباشرة إلى الويب بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام.

وَوِفقاً لـ”ماشابل”، فإن من شأن ذلك أن يساعد في جعل إرسال الرسائل عبر هذه الأنظمة الأساسية أمرًا أكثر سهولة ، لكنه يثير الأسئلة التنظيمية وأسئلة الخصوصية ، ويعد خروجاً كبيراً عن الاستقلال الذي كان جزءاً مقدسًا في هذه المنصات المختلفة.