تكنولوجيا: Xiaomi تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Mi 9 في 20 من فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت شركة شاومي أن تدخل في منافسة مباشرة مع العملاق الكوري سامسونج، حيث أكدت اليوم على موعد مؤتمرها القادم في 20 من فبراير للإعلان الرسمي عن Mi 9.

نشرت شركة شاومي مجموعة من الإعلان التشويقية التي تكشف عن موعد مؤتمرها القادم في 20 من فبراير للإعلان الرسمي عن أحدث إصداراتها المميزة Xiaomi Mi 9.

وقد ظهرت الإعلانات التشويقية اليوم على حساب الشركة الرسمي في Weibo، كما ظهر Roy Wang في أحد الإعلان التشويقية مع هاتف Xiaomi Mi 9 المرتقب، والذي ينطلق هذا العام مع رقاقة معالج كوالكوم المميزة Snapdragon 855.

ويتميز هاتف Mi 9 بكاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية بتصميم رأسي، كما يأتي المستشعر الرئيسي مع إطار فضي مميز، وتنتهي الكاميرات بفلاش LED، كما يضم الهاتف زر التحكم في الصوتيات في الجهة اليمنى من الهاتف إلى جانب زر التشغيل، بينما يأتي الجانب الأيسر من الهاتف مع زر أخر تشير التوقعات إلى أنه يعود إلى مساعد شاومي Xiaoai.

يذكر أن Lei Jun قد أشار في وقت سابق إلى أن هاتف Xiaomi Mi 9 يأتي بتقنية شحن سريعة بقدرة أكبر من 18W التي قدمت في هاتف Redmi Note 7، حيث تشير بعض التوقعات إلى قدرة 27W لشحن الهاتف الجديد.

هاتف Xiaomi Mi 9 يضم رقاقة معالج Snapdragon 855 مع شريحة X24، ومن المتوقع أن يطلق بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 436 دولار.

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