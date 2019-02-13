Rokit المتعطشة لسوق الهواتف الذكية تدخل الفورمولا وان حتى قبل إطلاق هاتف ذكي

فاطمة أيت طالب - دبي - موسم Formula One 2019 على الأبواب، والفرق بدأت فعلاً بالإعلان عن سياراتها. قدم فريق Williams Racing السيارة التي سينافس بها في البطولة إلى جانب شريكها في البطولة Rokit، وهي شركة عالمية متخصصة في قطاع الإتصالات.

هناك خمسة هواتف على موقع الشركة، وتقول الشركة أن إثنان منهما يقدمان التأثيرات الثلاثية الأبعاد بدون نظارات. في الواقع، لم يتم إطلاق أي من هذه الهواتف بشكل رسمي، ولا توجد هناك أي معلومات حول المواصفات التقنية لهذه الهواتف التي ستحمل الأسماء Rokit One و Rokit F-One و Rokit IO Light و Rokit IO 3D و Rokit IO Pro 3D مع العلم بأن هذه الهواتف الثلاثة الأخيرة عبارة كلها عن هواتف ذكية، ولكن آخر هاتفين هما الوحيدين اللذان يوفران التأثيرات الثلاثية الأبعاد من دون نظارات.

سيتم إطلاق هذه الهواتف من شركة Rokit في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في شهر مارس المقبل. ويقول الإعلان أيضًا أن شركة Rokit تتحدى الوضع الراهن مع تثبيت شبكات WiFi مبتكرة في جميع أنحاء العالم. وهي تعمل حاليًا على إطلاق شبكات عامة في 27 من أكبر المدن في الهند، مع خطط للتوسع إلى 10 بلدان أخرى في السنوات الثلاثة المقبلة.

تتعهد شركة Rokit بتقديم باقة نمط حياة فريدة من نوعها تدعى ROK Life Services والتي تتضمن الدعم عندما تتعطل سيارتك في منتصف الطريق، أو في حالة فقدان مفاتيحك أو التعرض للإصابة أثناء تواجدك خارج البلاد، وكذلك التطبيب عن بعد ( التشخيص عن بعد وعلاج المرضى ).

وقال جوناثان كندريك، رئيس مجلس إدارة شركة ROK Brands، أن Williams Racing و Forumla One هما منبر عالمي من شأنه أن يساعد في ” سرد قصتنا عن الإبتكار “. أن تصبح الراعي الرئيسي لفريق في الفورمولا وان مكلف للغاية، وبالتالي إذا كان هذا يثبت شيئًا ما، فهو يثبت أن شركة Rokit تأخذ أعمالها التجارية في قطاع الهواتف الذكية على محمل الجد.