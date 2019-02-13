Dell تطالب بإرجاع بعض الطرازات من محول الطاقة الهجين Dell Hybrid Laptop Power

فاطمة أيت طالب - دبي - يعتبر محول التيار Dell Hybrid Power Adapter من شركة Dell أساسًا شاحن وبنك للطاقة في نفس الوقت يتيح للمستخدمين الحصول على طاقة إحتياطية لحواسيبهم المحمولة حتى عندما لا يكونون قريبين من مقبس الحائط. إنه محول من فئة 2 في 1 يتيح للمستخدمين حمل أحد طرفي المحول أو كلاهما. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة Dell الآن بإستدعاء بعض تلك المحولات الهجينة بسبب خطر الصدمات الكهربائية.

أصدرت شركة Dell أمرًا بإعادة طرازات معينة من محولات الطاقة الهجينة التي قامت بتصنيعها في الفترة ما بين يناير 2017 ومارس 2017. ويأتي هذا الإستدعاء في أعقاب توصل الشركة بـ 11 تقريرًا حول تعرض المكونات الداخلية لهذه المحولات للتلف، وهذا ما يؤدي إلى خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية. حوالي 8900 من المحولات المتأثرة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.

بالنسبة لأولئك الذين يملكون هذا المحول ويريدون معرفة ما إذا كان يتوجب عليهم إعادته للشركة، فيتوجب عليهم إلقاء نظرة على رمز التصنيع المطبوع على الجهة الخلفية لمعرفة ما إذا كان مطابقًا لهذا الرمز هنا : ” CN-05G53P – LOC00 – XXX – XXXX – AXX ” مع العلم بأن الحرف ” X ” يمثل رقمًا في هذه الحالة.

باعت شركة Dell هذه المحولات من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت ومن خلال متجر أمازون وغيرها من متاجر التجزئة الإلكترونية الأخرى. إنها تقدم بدائل مجانية لجميع العملاء المتأثرين بهذا القرار. كما تقوم الشركة أيضًا ببيع طرازات أحدث من محول الطاقة الهجين Dell Hybrid Power Adapter لا تشكل خطرًا على المستخدمين.

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