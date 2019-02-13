تكنولوجيا: Brawl Stars تحصد 110 مليون دولار في شهرين فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حققت لعبة Brawl Stars منذ إنطلاقها الأول قبل شهرين وحتى الآن إيرادات تصل إلى 110 مليون دولار، وذلك وفقاً لتقرير نشر من Sensor Tower مؤخراً.

لم تحقق لعبة Brawl Stars نجاح كبير عند إنطلاقها الأول في الصين، إلا أن بعد شهرين من إنطلاق اللعبة في أسواق أخرى كشفت تحليلات Sensor Tower عن رقم قياسي في الإيرادات يصل إلى 110 مليون دولار.

وتشير التوقعات إلى أن الإرتفاع السريع في إيرادات اللعبة يعود إلى إتساع قاعدة مستخدميها في الولايات المتحدة على وجه التحديد، حيث لاقت اللعبة نجاح وإنتشار واضح في سوق الولايات المتحدة، كما ساهم لاعبي الولايات المتحدة بنسبة 24% أي بقيمة 26.4 مليون دولار، بينما جاءت كلاً من كوريا واليابان في المرتبة الثانية والثالثة بنسب 14 و13%.

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من ناحية أخرى أشارت تحليلات Sensor Tower إلى أن لعبة Brawl Stars حققت عدد مرات تثبيت يصل إلى 66 مليون مرة، كما أكد الرئيس التنفيذي للشركة المطورة أن أكثر من 80 مليون لاعب قاموا بتجربة اللعبة حتى الآن.

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