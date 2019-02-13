Nokia 9 PureView و Nokia 1 Plus يظهران الآن على متجر Google Play Store

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعقد شركة HMD Global Oy مؤتمرًا صحفيًا في معرض MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية، ونتوقع أن تقوم الشركة الفنلندية بالكشف عن هاتفين جديدين على الأقل. أولا، نتوقع أن تقوم الشركة بالكشف عن الهاتف Nokia 1 Plus، ويليه الهاتف الرائد Nokia 9 PureView. وعلى ذكر ذلك، فقد تم الآن إدراج كلا الهاتفين ضمن قائمة الأجهزة المدعومة في متجر Google Play Store، مما يؤكد أنهما جاهزان لتحميل التطبيقات وتثبيتها.

ومن المثير للإهتمام، أننا كنا نسمع إسم PureView بعد Nokia 9 طوال الوقت، ولكن قائمة الأجهزة المدعومة من قبل Google Play Store لا يذكر اللاحقة PureView، مما يتركنا نشك فيما إذا كان الهاتف سيحصل في نهاية المطاف على هذه اللاحقة. قد تكون هذه مجرد وسيلة للتحايل التسويقي لربط الكاميرا الخماسية للهاتف Nokia 9 PureView مع الكاميرا المميزة للهاتف Nokia 808 PureView التي جاءت مع المستشعر الرائع الذي تبلغ دقته 41 ميغابكسل.

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الهاتف Nokia 1 Plus من ناحية أخرى، سيكون عبارة عن هاتف ذكي من الفئة المتدنية، فهو سيضم 1GB فقط من الذاكرة العشوائية، كما أنه سيضم معالج رباعي النوى بتردد 1.5GHz. وسيبقى على الأرجح كجزء من برنامج Android Go، ونحن نأمل أن يكون أول هاتف ذكي يتم إطلاقه مع نظام Android Pie Go Edition. عموما، سيتضح كل شيء في الأسبوع المقبل عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن كلا الهاتفين.

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