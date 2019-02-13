تسريب المزيد من التفاصيل حول الساعة الذكية Galaxy Watch Active

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة سامسونج تعمل على ساعة ذكية جديدة. يُقال بأن هذه الساعة الذكية ستأتي لخلافة الساعة الذكية الحالية Samsung Gear Sport وقد تحمل إسم Galaxy Watch Active. أما وقد قلنا ذلك، فنحن هنا مع تقرير جديد يلقي الضوء على بعض المواصفات التقنية لهذه الساعة الذكية الجديدة.

ليس مفاجئًا رؤية شركة سامسونج تقرر التخلي عن العلامة التجارية Gear وتعويضها بالعلامة التجارية Galaxy في هذه الساعة الذكية الجديدة كذلك. وقد قامت الشركة بهذا فعلاً في العام الماضي عندما قامت بإطلاق الساعة الذكية Galaxy Watch التي جاءت لخلافة Samsung Gear S3.

التغيير الأكبر، والذي كان البعض متخوفين منه، إتضح أنه صحيح. ستقوم الساعة الذكية Galaxy Watch Active بالتخلص من الإطار القابل للدوران والذي كان يميز ساعات سامسونج الذكية على مدار السنوات القليلة الماضية. ستحتوي هذه الساعة الذكية الجديدة على إطار أملس بدلاً من ذلك علمًا أنه لن يكون من الممكن إستخدام هذا الإطار للتنقل عبر واجهة المستخدم.

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ويقال الآن كذلك بأن الساعة الذكية الجديدة Galaxy Watch Active ستضم شاشة بقطر 1.1 إنش وبدقة 360×360 بكسل، وستضم زرين على الجانب الأيمن. وعلاوة على ذلك، فقد تردد أن هذه الساعة الذكية ستضم كذلك بطارية بسعة 236mAh، وهذا أمر من شأنه أن يثير مخاوف بعض ملاك Samsung Gear Sport الذين يخططون للترقية إلى الساعة الجديدة نظرًا لأن هذه الأخيرة تضم بطارية بسعة 300mAh. ومع ذلك، فالساعة الذكية الجديدة ستحصل على المعالج Exynos 9110 الذي يتميز بالمزيد من السرعة، كما أنها ستدعم WiFi و NFC و Bluetouth 4.2، ولكنها لن تدعم للآسف 4G LTE.

سامسونج لم تلمح في أي وقت مضى إلى إمكانية الكشف عن ساعة ذكية جديدة في مؤتمرها الصحفي المقرر عقده في اليوم 20 فبراير بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، لذا ربما سنرى هذه الساعة الذكية في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر.

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