مبيعات الهاتف Redmi Note 7 تكسر حاجز 1 مليون وحدة في غضون شهر واحد فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - تم عرض الدفعة الأولى من الهاتف Redmi Note 7 للبيع في الصين في اليوم 15 يناير. في ذلك الوقت، قال الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Redmi، السيد Lu Weibing أن الشركة مستعدة لبيع مليون وحدة من هذا الهاتف في الشهر الأول. بعد أربعة أسابيع بالضبط، تم الوصول إلى هذا الإنجاز، على الأقل وفقا لحسابه على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. السيد Lu Weibing كشف أيضًا عن رسالة داخلية إلى مجلس إدارة شركة Xiaomi، مما يؤكد الوصول إلى الإنجاز الذي يتألف من سبعة أرقام.

تم بيع الهاتف Redmi Note 7 على شكل دفعات، وتم بيع جميع تلك الدفعات في غضون بضعة دقائق. لا يزال يتوجب علينا رؤية كيف سيكون أداء هذا الهاتف خارج الصين مع العلم بأنه سيظهر في نهاية المطاف في الهند، وفي عدد من الأسواق الأخرى.

للتذكير، الهاتف Redmi Note 7 يأتي مع شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، كما أنه يأتي مع واجهة خلفية مغطاة بالزجاج تضم كاميرتين إلى جانب مستشعر بصمات الأصابع مع العلم بأن هذا الهاتف سيأتي بثلاثة ألوان مختلفة تشمل اللون الزهري المتدرج واللون الأسود واللون الأزرق المتدرج.

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عندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Redmi Note 7 يأتي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Gorilla Glass الزجاجية، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 660 بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB أو 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني.

الهاتف Redmi Note 7 يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن علبة الهاتف ستضم شاحن عادي، ولكن يمكنك المطالبة بالحصول على الشاحن السريع مقابل دولار ونصف فقط. ووفقا لشركة Xiaomi، فمن الممكن شحن بطارية الهاتف Redmi Note 7 بالكامل في غضون ساعة و 43 دقيقة.

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