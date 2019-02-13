الهاتف Xperia XA3 يظهر في مقطع فيديو جديد، ويبدو طويلا كما هو الحال في التسريبات

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أيام، تم تسريب بعض الصور الواقعية غير الواضحة للهاتف Xperia XA3 القادم من شركة Sony. واليوم يمكننا أن نوضح لك مصدر تلك الصور المضببة، وهو فيديو سريع يعرض لنا لمحة عن الهاتف.

هذا الفيديو لا يقدم أي معلومات إضافية حول الهاتف، ولكنه يزيل أي شك في أنه الهاتف المعني. وكما تلاحظون، فالهاتف Xperia XA3 سيضم شاشة طويلة بأبعاد تبلغ 21:9 مع إطار سفلي نحيف جدًا وإطار علوي سميك نسبيًا مع العلم بأن هذه الشاشة ستمتاز بقطر 5.9 إنش وبدقة +FullHD، في حين سيأتي الهاتف Xperia XA3 Ultra مع شاشة بحجم 6.5 إنش وبنفس الدقة.

وعندما يتعلق الأمر ببقية المواصفات التقنية، فقد تردد بأن الهاتف Xperia XA3 سيضم المعالج Snapdragon 660، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 23 ميغابكسل للمستشعر الأساسي وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثانوي، وقارئ بصمات الأصابع في زر التشغيل على الجانب. وعندما يتعلق الأمر بنظام التشغيل، فمن المرجح أن يأتي هذا الهاتف بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.0 Oreo.

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عموما، من المفترض أن نعرف كل شيء عن الهاتفين Xperia XA3 و Xperia XA3 Ultra عندما يتم الكشف عنهما بشكل رسمي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية.

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