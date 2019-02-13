طقس عنيف يضرب البلاد خلال ساعات.. ونصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين

كتب: ضياء السقا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الأربعاء، مؤكدة أنه أول أيام الموجة السيئة التي تضرب البلاد.

وقالت الأرصاد إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية وعلي مناطق من الوجه البحري والقاهرة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 9

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 9

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 23 درجة والصغرى 9

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12

الأرصاد: الأربعاء أول أيام الموجة العنيفة

وكانت الأرصاد قد حذرت من موجة طقس سيئ، تضرب مختلف أنحاء الجمهورية، من اليوم وحتى السبت المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة وستتعرض البلاد لأمطار غزيرة ورعدية، كما تنشط الرياح، لتصل حد العاصفة على بعض المناطق.

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وقالت الأرصاد، في بيان لها، إنه من المنتظر أن تشهد البلاد فى هذه الفترة اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتى السبت حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تتنسط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة مما يؤدي لتدهور في الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط كما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة، أنه سيصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة عل كافة أنحاء بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعى، كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية تمتد لمحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق والطقس بارد شمالا مائل للبرودة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وشددت الأرصاد على أن الطقس سيكون باردا شمالا، ومائلا للبرودة جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وستنحصر فرص سقوط الأمطار يوم السبت على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري.

نصائح عاجلة

وفي سياق متصل، ناشدت الأرصاد المواطنين باستخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة وخاصة مرضى الصدر والحساسية، وتجنب التواجد تحت الأشجار ولوحات الإعلانات وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء على الطرق وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط .

كما أهابت الهيئة بالمسؤولين اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الطقس السيئ.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومي الخميس الجمعة فهي كالآتي :

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 15 إلى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 13 إلي 14 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 14 إلى 15 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيد من 15 إلى 17 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 18 إلى 20 درجة مئوية .

محافظات جنوب سيناء من 18 إلى 19 درجة مئوية.