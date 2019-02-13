تويتر تعاني من مشكلة تؤثر على الإعجابات

تعاني منصة تويتر من مشكلة غريبة تؤثر على إبداء الإعجاب وإعادة التغريد، إذ لاحظ العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الهند، أن أعداد الإعجابات وإعادة التغريد متقلبة، مما أثار التكهنات حول ما إذا كان ذلك جزء من حملة الشبكة الاجتماعية على الحسابات المزيفة أو محاولة لفرض رقابة.

وأكدت تويتر المشكلة، وقالت إن بعض المستخدمين حول العالم يواجهون مشكلة في الإشعارات والإعجابات وإعادة التغريد، مضيفة أنها تعمل على إصلاح هذه المشكلة، وقدمت اعتذارها للمستخدمين.

ووفقًا للمستخدمين فإن هذا الخطأ يسبب تذبذبًا كبيرًا في معدل الإعجابات وإعادة التغريد، ويظهر أرقام أقل بكثير من المعتاد، وشكك بعض المستخدمين بأن تويتر تحذف بشكل جماعي أعداد الإعجابات وإعادة التغريد.

وكانت المنصة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي عن وجود خلل أدى بالخطأ إلى الكشف عن بعض التغريدات المحمية لمستخدمي أندرويد لمدة تزيد عن أربع سنوات عندما قاموا بإجراء تغييرات على الإعدادات مثل تغيير عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب.

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وعطل ذلك الخلل دون علم المستخدم خيار “حماية التغريدات”، وهو خيار يخفي التغريدات عن الجمهور ويسمح برؤيتها من قبل المتابعين فقط، في حال إجراء بعض التغييرات على الحساب عبر أجهزة أندرويد.

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وأصدرت تويتر حينها إعلانًا عامًا لأنها لا تستطيع تأكيد كل حساب قد يكون قد تأثر، لكنها أشارت إلى أن هذا الخطأ لم يؤثر على الأشخاص الذين يستخدمون تويتر على أجهزة آي أو إس iOS أو أجهزة حواسيب سطح المكتب.