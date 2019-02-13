تكنولوجيا: أبل تعوض خسارتها بالعروض والتجربة المجانية لتطبيقاتها

فوجئ مستخدمو شركة أبل Apple برسائل تنبيهية تدعو إلي تجربة تطبيق “أبل ميوزيك” Apple Music للموسيقى مجانا، بهدف الاستمتاع بالموسيقى في كل وقت، وبتجربة غير محدودة لمدة 3 شهور، وبعد مرور فترة التجربة المجانية، يجب على المستخدم الاشتراك بتكلفة، أو إلغاء اشتراكه في الخدمة مجانا.

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وتطبيق Apple Music وسيلة جديدة تتخذها “أبل” لجذب المستخدمين إليها، لكنها تواجه منافسة قوية أيضا في تطبيقات الموسيقى مع شركة جوجل و”سبوتيفاي”، والشركات التي تقدم خدمات موسيقية مميزة.

وأعلنت أبل من قبل عن خسارتها وانخفاض نسبة الإيرادات، الأمر الذي جعلها تفكر في حيل جديدة لجذب المستخدمين من بينها عروض على أيفون إكس ماكس iPhone X Max.