أعلنت شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية Fawry عن تأسيس شركة جديدة، تحمل اسم “فوري إف إم سي جي” لحلول مدفوعات شركات السلع الاستهلاكية.
ووقعت عقد الشراكة الأول مع شركة “بي أي تكنولوجيز” لربط تطبيقبها “سيلز باز” بمنصة “فوري إف إم سي جي”، لإتاحة طلب البضاعة ودفع قيمتها من خلال التطبيق.
وقال محمد عكاشة العضو المنتدب لـشركة فوري في بيان صادر عن الشركة، إن الهدف من الشراكة هو تقديم حلول متخصصة لشركات السلع الاستهلاكية وتجارهم، حيث تتيح منصة فوري إف إم سي جي التحصيل الإلكتروني بطرق دفع مختلفة منها الدفع النقدي أو ببطاقات الائتمان أو بمحافظ المحمول الإلكترونية الخاصة بالبنوك.
وتقوم المنصة بمساعدة شركات التمويل للمشروعات متناهية الصغر في تقديم تمويل للتجار من خلال دراسة حجم المبيعات لكل تاجر واحتياجاته مما يسهل اتخاذ قرار وقيمة التمويل، بحسب ما قاله عكاشة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فوري تؤسس شركة لحلول مدفوعات شركات السلع الاستهلاكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مشبك وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.