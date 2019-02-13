تكنولوجيا: فوري تؤسس شركة لحلول مدفوعات شركات السلع الاستهلاكية

أعلنت شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية Fawry عن تأسيس شركة جديدة، تحمل اسم “فوري إف إم سي جي” لحلول مدفوعات شركات السلع الاستهلاكية.

ووقعت عقد الشراكة الأول مع شركة “بي أي تكنولوجيز” لربط تطبيقبها “سيلز باز” بمنصة “فوري إف إم سي جي”، لإتاحة طلب البضاعة ودفع قيمتها من خلال التطبيق.

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وقال محمد عكاشة العضو المنتدب لـشركة فوري في بيان صادر عن الشركة، إن الهدف من الشراكة هو تقديم حلول متخصصة لشركات السلع الاستهلاكية وتجارهم، حيث تتيح منصة فوري إف إم سي جي التحصيل الإلكتروني بطرق دفع مختلفة منها الدفع النقدي أو ببطاقات الائتمان أو بمحافظ المحمول الإلكترونية الخاصة بالبنوك.

وتقوم المنصة بمساعدة شركات التمويل للمشروعات متناهية الصغر في تقديم تمويل للتجار من خلال دراسة حجم المبيعات لكل تاجر واحتياجاته مما يسهل اتخاذ قرار وقيمة التمويل، بحسب ما قاله عكاشة.