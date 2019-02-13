البلوك تشين وحوكمة التحويل الرقمي للأموال لخدمة الشعوب

دبي - الخليج 365 :

ماذا لو أردت إرسال حوالة مالية عاجلة إلى أخيك المقيم حالياً في الولايات المتحدة منذ 7 سنوات لدراسة الطب البشري والتخصص في أحد فروعه الدقيقة؟ ماذا لو احتاج بشكل فوري إلى اثنتي عشر ألف دولار تنقصه لإكمال الأقساط الدراسية لهذا الفصل في جامعته؟

حينها سيكون عليك الامتثال؛ لقائمة طويلة من القواعد المالية والأطر التنظيمية، والالتزام بعدد كبير من الشروط والأحكام التي يطبقها المصرف الذي لديك حساب فيه، أو مكتب الحوالات المالية الذي تتعامل معه في مدينتك، بالإضافة إلى سلسلة من التشريعات والقواعد والقوانين المالية المحلية والدولية التي تلتزم بها الدولة التي ترسل الأموال منها، وتلك التي ستحط حوالتك المالية فيها.

لكن ماذا لو تبنّت حكومات المستقبل تقنية "البلوك تشين" في كافة التحويلات المالية على مستوى الأفراد والشركات والمؤسسات والدول، ولجأت إلى مبدأ السجل المفتوح الموزّع لإنجاز تلك التحويلات بضغطة زر؟

هذا ما ناقشته القمة العالمية للحكومات 2019 في عدد من المنتديات الـستة عشر والتي انعقدت خلالها، مثل منتدى المالية العامة للدول العربية، و منتدى حوكمة الذكاء الاصطناعي، ومنتدى الخدمات الحكومية، والتي شارك فيها خبراء من 140 دولة لاستشراف أفضل الحلول التي تمكن أجيال المستقبل وتحقق تطلعات 7 مليارات إنسان.

توظيف متعدد الاستخدامات

لتقريب الصورة، هذه بعض الأمثلة عن شروط وأحكام وتشريعات يمكن لتقنية "البلوك تشين" أن تطوّر طرق عمل حكومات المستقبل وتعزز مسارات التنمية والحوكمة وتسهّل حياة الإنسان. هذا ما تم مناقشته في "منتدى المالية العامة للدول العربية" ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة في دبي بدولة الإمارات، وحضره وزراء مالية عرب ومحافظو بنوك مركزية، وخبراء دوليون وممثلو منظمات مالية إقليمية ودولية مثل صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، لاستشراف سياسات مالية أكثر كفاءة.

فلو أردت مثلاً تحويل مبلغ من حسابك مباشرة باستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، قد لا يتحقق ذلك بالسهولة التي تنجز فيها مثل هذه المعاملة محلياً. فعلى المستوى الدولي يجب أن يكون مصرفك والمصرف الذي ترسل المبلغ إليه متصلين بشبكة "سويفت" التي تتخاطب من خلالها المصارف، وأن يلتزم كل منهما بلوائح الإقرار الضريبي، وإجراءات مكافحة غسيل الأموال والتهرّب الضريبي، وقانون الضرائب الأمريكي في الخارج "فاتكا"، وقائمة طويلة من التشريعات الدولية الناظمة لعمل التحويلات المصرفية على المستوى الدولي.

وإن آثرت أن تسحب المبلغ كاملاً نقداً من جهاز الصّراف الآلي، لأن فرع مصرفك قد أغلق بعد العاشرة مساءً حين تلقيت اتصال أخيك طالباً المبلغ بشكل عاجل، قد يكون هناك حد أعلى على المبلغ المسموح لك سحبه خلال اليوم الواحد، وقد يكون الحد أقل من عشرة آلاف دولار.

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وهكذا سيكون عليك الانتظار حتى ما بعد منتصف الليل لسحب المبلغ المتبقي، لكن عندها سيكون مكتب التحويلات المالية الذي تتعامل معه قد أغلق أبوابه. وسوف تضطر إلى الانتظار حتى الصباح، حيث سيقول الموظف أن رسوم التحويل السريع ستتجاوز 8% من إجمالي المبلغ أي ما يقارب 1000 دولار، أما التحويل من الحساب المصرفي لشركة التحويلات المالية إلى حساب أخيك فسيستغرق يومين أو ثلاثة، لكن بكلفة تحويل أقل تقارب 350 دولاراً.

أما مع تقنية البلوك تشين ومبدأ الدفتر المفتوح الموزّع، سيكون باستطاعتك إذا ما توافقت حكومات المستقبل على تطبيقها أن تحوّل المبلغ بسرعة وسهولة باستخدام هاتفك الذكي المرتبط بحسابك المصرفي، لأن مبدأ الدفتر المفتوح الموزّع يضمن تحويل المبلغ المطلوب إلى عملة ذكية رقمية تحتسب أفضل أسعار الصرف لصالحك، كما يحقق شفافية المعاملة وتوثيقها بشكل دائم ومفتوح لاطلاع كافة الأطراف المعنية عليه مثل مصلحة الضرائب والبنوك المركزية وأجهزة مكافحة غسيل الأموال والتهرّب الضريبي.

حوكمة

لكن ذلك بحاجة إلى حوكمة وهذا بالضبط ما ناقشته الاجتماعات الدولية لخبراء الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم في منتدى حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي استضافته القمة العالمية للحكومات. وهذه صفقة رابحة للجميع، لأن هذا المبدأ الذي يوفر الوقت والجهد على المرسل والمستلم، يمثّل أيضاً سجّلاً رقمياً دائماً من البيانات المالية اللامركزية، التي يمكن لجميع الأطراف المخّولين الاطلاع عليها في أي وقت للتحقق من مختلف التحويلات والعمليات بدقة متناهية.

خدمات

وشهدت أعمال القمة العالمية للحكومات هذا العام انعقاد أعمال المنتدى الأول للخدمات الحكومية الذي نظم في القمة حوارات التجربة الحكومية بمشاركة أكثر من 600 شخص تباحثوا في مختلف القضايا ومن ضمنها التحول الرقمي والتقنيات المالية الجديدة، فضلاً عن خطوة إطلاق منصة www.GX.ae للحوارات المفتوحة مع المستخدمين النهائيين للخدمات الحكومية وخاصة الشباب من مختلف أنحاء العالم للتعرف على آرائهم واقتراحاتهم التي تسهم في تسهيل الاستفادة من الخدمات الحكومية لخدمة الأفراد والمجتمعات.

وفيما يرى البعض أن إحلال هذه التكنولوجيا الثورية سوف يضرّ بمؤسسات مالية ومصرفية، حكومية وخاصة، أرست لعقود منظومة معايير متكاملة للتعاملات المالية داخل الدول وفي ما بينها، يرى آخرون كثر أن لا بديل عن مواكبة تقنيات المستقبل وحتى استباقها، بدل مقاومتها.

فمن لا يتغير اليوم قد يصبح من التاريخ ولنا في مثال شركة "كوداك"، عملاق التصوير بالأفلام التي كانت قيمتها السوقية التي تقدّر بمليارات الدولارات، ومقاومتها ورفضها لتكنولوجيا التصوير الرقمي، حتى اضطرت بسبب عدم مواكبتها لتقنيات المستقبل إعلان إفلاسها، خير مثال.