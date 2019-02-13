"اتصالات لخدمات المعلومات" تطلق أول تطبيق يجمع المنصات الخدمية في الإمارات

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت وحدة "اتصالات لخدمات المعلومات" التابعة لـ "اتصالات للخدمات القابضة"، عن إطلاق الجيل الجديد من خدمات البحث المركزي المجتمعة عبر منصتها المُطورة للبحث "كونكت.امارات" (Connect.ae) ، وبذلك تكون قد أتاحت خدمات البحث والاستخدام للعديد من التطبيقات الخدمية الأخرى في مكانٍ واحد، وهو ما سيتيح للعملاء على نطاق دولة الإمارات العديد من الخدمات الحصرية والعروض والتخفيضات الخاصة.

ويأتي إطلاق أول منصة لخدمات البحث المركزي المجتمعة في دولة الإمارات متزامناً مع فعاليات "اتصالات" لشهر الابتكار الإماراتي، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجيتها الطموحة بأن تصبح دولة الإمارات أكثر البلدان ابتكاراً في العالم.

وصرح بهذه المناسبة راشد النقبي، المدير العام لوحدة "اتصالات لخدمات المعلومات"، قائلاً: "نحن في "اتصالات لخدمات المعلومات" في سعي مستمر لتمكين التحول الرقمي، وذلك عبر تكثيف الجهود ومواصلة الاستثمار في تطوير منصاتنا الرقمية المتعددة، ويأتي إطلاق منصة كونكت.امارات المدعّمة بأحدث التقنيات كإضافة جديدة وفريدة لقطاعي الأفراد والأعمال، تتيح لعملائنا في القطاعين طيفاً واسعاً من الخدمات والعروض والتخفيضات المتميزة".

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وأضاف النقبي: " لقد تعاونت منصة كونكت.امارات مع كبريات التطبيقات الخدمية الرقمية في العالم مثل منصة حجوزات الفنادق Booking.com، ومنصة طلب سيارات الأجرة Careem، ومنصة توصيل طلبات المأكولات Zomato، ومنصة التسوق Shopinc.com وغيرها، حيث يستطيع العملاء طلب أياً من الخدمات عبر منصة كونكت.امارات والحصول على تخفيضات وعروض خاصة وحصـرية. وستؤدي هذه المنصة الرقمية المتقدمة إلى تعزيز ولاء العملاء والترويج لنشر العلامة التجارية".

وقد تم إطلاق منصة كونكت.امارات في مارس من 2015، كأول منصة بحث محلية رقمية متعـددة المنصات في الدولة، وهي أداة متقدمة للبحث عن الشـركات والخدمات كما تقوم المنصة بجمع بيانات الشركات وتنقيتها وتصنيفها حسب مجالات الأعمال.

ويتوفر تطبيق كونكت.امارات مجاناً عبر أبل ستور (Apple Store) وجوجل بلاي(Google Play) ، ويتيح الاستفادة من العروض والتخفيضات الخاصة عبر 1000 شريك من مختلف القطاعات مثل المطاعم، وصالات السينما، وشركات تأجير السيارات، ووكالات السفر، ومراكز الصحة والجمال وغيرها من خدمات، كما يستطيع العملاء استخدام الموقع للاستفادة من الخدمات وكوبونات الشراء وهو Connect.ae