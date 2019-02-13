Visa توسّع نطاق برنامج "المسار السريع" ليشمل منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، اليوم عن توسيع نطاق برنامجها "المسار السريع" لشركات التكنولوجيا المالية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار جهودها لتطوير الجيل المقبل من حلول المدفوعات الرقمية. ويأتي البرنامج الذي سبق إطلاقه في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا المحيط الهادئ، ليوفر لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة مزيداً من السهولة والسرعة في التكامل مع شبكة Visa العالمية (VisaNet)، إضافة إلى باقة واسعة من الحلول الرقمية المصممة حسب الطلب والتي تضمن توفير مقومات النمو.

وعبر برنامج "المسار السريع" من Visa، ستحظى شركات التكنولوجيا المالية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بإمكانية الاتصال بشبكة Visaالعالمية في غضون فترة قصيرة تقل عن أربعة أسابيع. وقد تم تصميم البرنامج بهدف تلبية احتياجات هذه الشركات وتمكينها من التكيف مع واقعها وتزويدها بعمليات أسرع، ويتضمن ذلك تقليص عدد الشروط المطلوبة للدخول إلى الشبكة. ويوفر البرنامج حلقة وصل بين شركات التكنولوجيا المالية والمنصات المعتمدة من قبل Visaوإمكانية التواصل مع البنوك الراعية، مما يوفر لها مزيداً من فرص التوسع عبر شبكة Visa العالمية.

وفي هذا السياق، قال أندرو توري الرئيس الإقليمي في Visa لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تشهد منظومة المدفوعات تطوراً بوتيرة غير مسبوقة، وبعضٌ من أبرز الابتكارات المساهمة في هذا التطور تأتي من منطقتنا. ومن هذا المنطلق، نعمل باستمرار على التفاعل مع المجتمعات الشغوفة بالابتكار وريادة الأعمال لإدراك مكامن فرص التعاون في سبيل تعزيز الخبرات وإطلاق التجارب الجديدة بأسلوب يستند الى الأمان وقابلية التطوير في إطار مساعينا نحو إرساء دعائم مستقبل رقمي بالكامل. ويتمحور هدفنا حول صياغة منظومة تجمع بين اللاعبين الجدد والأفكار المبتكرة وشركاء شبكتنا العالمية ليتسنى لنا تقديم تجارب مدفوعات محسنة مفيدة لقطاعات البنوك والتجزئة والعملاء والتجار على حد سواء".

ويقدم برنامج "المسار السريع" إطار عمل تجاري جديد يشمل الاستفادة من إمكانات شركة Visa في قطاع المدفوعات، ورسوماً مخفضة وعمليات أكثر انسيابية. وفي أعقاب إطلاقه بنجاح في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا المحيط الهادئ خلال النصف الثاني من عام 2018، أصبح البرنامج متوفراً اليوم لشركات التكنولوجيا المالية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتدعو Visa من خلاله جميع شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة للتقدّم بطلب الانضمام للبرنامج من خلال التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج: www.visa.com/fintechcemea

ويعتبر برنامج "المسار السريع" أحد مبادرات Visa العديدة. وهو مصمم لدعم شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة، ويشمل ذلك:

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· الاستثمار: تواصل Visa إجراءات التقييم والاستثمار في شركات تتمتع بإمكانات تطوير قطاع المدفوعات الرقمية لعملائنا وزبائنهم. وتتضمن الاستثمارات التي قامت بها الشركة في التكنولوجيا المالية عالمياً Klarna، وPaidy، وMarqeta، وPayStack في نيجيريا.

· الشراكة: تتعاون بالفعل العديد من شركات التكنولوجيا المالية ومنصات المدفوعات مع شركة Visa على المستوى العالمي لصياغة تجارب جديدة للمستهلكين والتجار، بما فيها: YellowPepper، و Novo Payment، و Stripe، وConductor، و Flutterwave، و Revolut.

· التفاعل: مبادرة "في كل مكان"، هي برنامج عالمي للابتكار من "Visa" أطلقته ويعمل في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2017، ويعمل مع الشركات الناشئة على حل بعض القضايا الأكثر إلحاحاً في قطاع المدفوعات والتجارة.

وفي إفريقيا جنوب الصحراء، ستتعاون Visa مع شركة "جلوبال تكنولوجي بارتنرز" (جي تي بي) لتصميم وتمكين حلول الباقات الشاملة لبرنامج "المسار السريع" لشركات التكنولوجيا المالية من Visa. وسيشمل الحل المخصص للشركات: رعاية رمز التعريف المصرفي، خدمات المعالجة للمصدرين، خدمات معالجة رمز الاستجابة السريعة QR-Code لبنوك التاجر، وخدمات إدارة البرامج.

وبهذا الصدد، قال ريتش بياليك، الرئيس التنفيذي في "جلوبال تكنولوجي بارتنرز": "يسعدنا أن نتعاون مع Visa لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الرقمية للبنوك وأصحاب البطاقات، في الوقت الذي تعمل فيه شركات التكنولوجيا المالية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على تطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات قاعدة العملاء هذه التي تشهد نمواً متسارعاً. ومن خلال توسيع نطاق برنامج ’المسار السريع‘ في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ستعملVisa و’جي تي بي‘ على تمكين هذه الشركات من تقديم التقنيات والخدمات الجديدة للعملاء، وتحسين وتوسيع نطاق العمل التجاري في هذه السوق الحيوية".