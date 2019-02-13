تسريب اللافتة الترويجية للهاتف +Galaxy S10 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا الكثير من الشائعات حول الهاتف +Galaxy S10، ويأتي التسريب الأحدث المرتبط بهذا الهاتف من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks والذي قام بنشر لافتة ترويجية للهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج على شكل تغريدة في حسابه الرسمي على شبكة تويتر.

في حالة إذا كانت هذه الصورة صحيحة، فمن المفترض أن نرى هذه اللافتة الترويجية للهاتف +Galaxy S10 في الحدث الذي ستعقده الشركة بعد أقل من أسبوع من الآن. وللتذكير، سيقام الحدث الذي ستقوم فيه شركة سامسونج بالكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وفي الوقت نفسه، أكدت لنا سامسونج بشكل رسمي أنها ستكشف أيضًا في هذا الحدث عن هاتفها الذكي القابل للطي الذي طال إنتظاره.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد بأن الهاتف Galaxy S10e سيضم شاشة مسطحة بحجم 5.8 إنش وبدقة +FullHD، في حين سيأتي الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 مع شاشات منحنية الطرفين بدقة +QuadHD وبأحجام 6.1 إنش و 6.4 إنش على التوالي. وعلى ذكر التسريبات السابقة، فهي إقترحت أيضا قدوم الهاتف Galaxy S10e مع مستشعر لبصمات الأصابع في الجانب، في حين سيضم الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 نفس المستشعر في الشاشة على الرغم من أن هذا الأخير لن يكون بصريًا، وإنما سيعمل بالموجات فوق الصوتية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تردد بأن تشكيلة Galaxy S10 Series بأكملها ستحصل على المعالج Exynos 8920 في بعض المناطق، وعلى المعالج Snapdragon 855 في بعض المناطق الأخرى. عموما، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بالكشف عن هذه التشكيلة الجديدة في التاريخ المذكور آنفًا، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.