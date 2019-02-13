تكنولوجيا: تحديث لعبة Pokemon GO يجلب ميزة جديدة تتيح إلتقاط صور Pokemon

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Niantic عن خططها لإطلاق تحديث جديد للعبة Pokemon GO يجلب للمستخدمين نمط الصور الجديد الذي يتيح للمستخدم إلتقاط صور الPokemon المفضل له.

ترغب شركة Niantic في جذب المستخدمين إلى لعبة الواقع المعزز الشهيرة Pokemon GO من جديد، لذا تخطط لإطلاق ميزة جديدة تعرف بphoto mode، والتي تتيح للمستخدمين إلتقاط صور أي من شخصيات البوكيمون.

ومن المقرر أن تتوفر ميزة Pokemon GO Snapshot في اللعبة لاحقاً على منصتي الأندوريد وiOS، حيث ستظهر الميزة عند التركيز بالكاميرة على أحد شخصيات البوكيمون، أيضاً يمكن للمستخدم إختيار أحد شخصيات البوكيمون ومن ثم النقر على الشاشة لإلقاء كرة البوكيمون إلى النقطة المحددة، أيضاً عند رؤية البوكيمون بشكل واضح في نقطة محددة يمكن للمستخدم تحريك الكاميرة لإختيار أفضل زاوية لتصوير البوكيمون.

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يذكر أن الصور التي سيتم إلتقاطها للبوكيمون يمكن تخزينها ومشاركتها بسلاسة على وسائل التواصل الإجتماعي عند توفر الميزة الجديدة رسمياً للمستخدمين.

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