مصراوي - كتبت - ياسمين محمد
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الأربعاء، موجة من الطقس السيئ، تتمثل في برودة شديدة ليلًا.
وأضاف عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية، أنه اعتبارًا من ظهر اليوم، يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة على السواحل الشمالية القريبة من محافظة مرسى مطروح، ويتقدم للإسكندرية، ويصل للقاهرة في حدود الساعة الخامسة عصرًا، ويصاحب الانخفاض في الحرارة نشاط للرياح وأمطار.
وتابع أن ذورة الموجة الخميس والجمعة، ونشاط الرياح قد يصل إلى حد العاصفة في الأماكن المكشوفة، مع فرص لسقوط...
كانت هذه تفاصيل خبر تبدأ 5 مساءً.. الأرصاد تُعلن موجة من الطقس السيئ (عاصفة وأمطار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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